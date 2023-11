Kunst in Mönchengladbach Museumsverein präsentiert die fünf Jahresgaben

Wer in seinem persönlichen Umfeld noch ein Plätzchen frei hat für aktuelle Kunst, könnte unter den Jahresgaben des Museumsvereins Abteiberg fündig werden – zum Beispiel mit Ruth Buchanans Arbeit „Spiral 1“ oder „Spiral 2“. Die Künstlerin aus Neuseeland, die die skulpturalen Stahl-Konstruktionen „Ein Garten mit Brücken“ zwischen Arbeitslosenzentrum und Jonas-Park entworfen hat, hat für den Museumsverein in zwei 40er-Auflagen die Sticker in Form einer Spirale entworfen. Es sind kinderhandtellergroße Vinylaufkleber in Silbergrau und Neongelb. Für 25 Euro kriegt man ein nummeriertes, signiertes Exemplar dieser Objekt gewordenen Zeichnung, das einerseits an die metaphorischen Dimensionen der Schnecke, andererseits an die wie spielerisch begehbare Kunst im Herzen der Vitusstadt andockt.