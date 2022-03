Frauen aus Mönchengladbach lernten sich vor 70 Jahren kennen : Lebenslange Freundschaft

Ursprünglich waren sie unzertrennlich zu sechst: hier als etwa 15-Jährige bei einem Betriebsausflug in Monschau 1953. Marlene Hauptmanns (2.v.r.) starb vor zehn Jahren, die anderen halten ihre Verbindung weiter aufrecht. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am 1. April 1952 haben sie gemeinsam die Ausbildung bei der Tuchfabrik Otten an der Rudolfstraße begonnen. Seitdem sind sie unzertrennlich. Fünf Frauen, die alle in diesem Jahr 85 werden, verbindet seit 70 Jahren eine enge Freundschaft. Was sie erlebt haben und was ihre Beziehung so besonders macht.