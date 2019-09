Neuer Veranstaltungsort : Fünf Stunden Jazz nonstop

Mönchengladbach Die dritte Auflage des Festivals Jazz-Visions-Night am 5. Oktober findet erstmals im Monforts Quartier statt. Projektleiter Robert Hurasky und Kooperationspartner Thorsten Neumann versprechen Jazz vom Feinsten mit fünf Musik-Ensembles.

Das Monforts Quartier wird zur Jazz-Visions-Night 2019 für eine Nacht zum Jazz-Keller! Und Thorsten Neumann ist kribbelig vor Vorfreude, den attraktiven Aufführungsort beisteuern zu können. Schließlich ist der Geschäftsführer der „Noi! Event & Catering GmbH“ bekennender Jazzfreund. „Als uns der künstlerische Leiter des Festivals, Robert Hurasky, fragte, ob wir Interesse hätten, die Veranstaltung hier zu haben, mussten wir gar nicht überlegen und beraten. Da haben wir gleich zugesagt“, so Neumann. Damit zieht nun das Festival Jazz-Visions-Night für die dritte Auflage vom Kulturzentrum BIS ins größere Monforts Quartier um. Die Jazz-Visions-Night wird auch in diesem Jahr von Kulturbüro und Stadt finanziell unterstützt.

Am Samstag, 5. Oktober, beginnt ab 19 Uhr das Nonstop-Programm. Die Reihenfolge der auftretenden Bands steht noch nicht fest, aber die Gästeliste liest sich wieder einmal vielversprechend. „Es gibt klassischen und modernen Jazz in vielen Spielarten und Ideen. Joscho Stephan spielt Gypsy-Swing, mit dem er die Leute immer wieder mitreißt. Es kommen fünf tolle Formationen, die mehr als fünf Stunden spielen, und es wird sicherlich einzigartig“, schwärmt Neumann. Er geht davon aus, dass Jazzfreunde großzügig über die Mitternachtsstunde hinaus verwöhnt werden. „Wir wollen doch zwei Tage Jazz“, so Neumann, bereits jetzt in bester Jazz-Laune.