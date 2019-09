Rundgang in Rheydt : Auf den Spuren des Bauhauses

Beim Rundgang durch Rheydt erläuterte Miriam ten Busch, wo Bauhaus-Einflüsse zu sehen sind. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Rheydt Beim Tag des offenen Denkmals konnten sich Besucher bei einem Rundgang durch Rheydt anschauen, welchen Einfluss die vor 100 Jahren in Weimar gegründete Kunstschule dort auf die Architektur hatte.

Weiterleiten Drucken Von Marei Vittinghoff

Weiße Wände, flache Dächer und eine Fassade aus meterhohen Fenstern: Schnörkellos ist das Gebäude des Schülerinnenwohnheims an der Mühlenstraße 33. Fünf kubische, asymmetrisch einander zugeordnete Baukörper bilden das Grundgerüst des Hauses, dessen einzige Verzierung filigrane Stahlrahmen sind, die als Geländer der Balkone dienen. Der Wohnraum soll nach draußen getragen werden, wo es Licht und Sonne gibt. Radikal einfach ist die Konzeption des zwischen 1933 und 1936 für 60 Schülerinnen des Maria-Lenssen-Berufskollegs errichteten Wohnheims. Die Form folgt der Funktion: Möglichst viel Platz soll es bieten, auf Schnickschnack wird verzichtet. „Weniger ist mehr“ lautet der Grundsatz. Es ist der Grundsatz des vor 100 Jahren gegründeten Bauhauses – einer der einflussreichsten Kunst- und Designschulen des 20. Jahrhunderts.

Das Wohnheim an der Mühlenstraße ist eine von mehreren Stationen eines Rundgangs, der zum Jubiläum der Kunstschule zeigt, was sich durch deren Impulse in Mönchengladbach verändert hat. An großen Gebäuden wie dem Wohnheim, aber auch an Fabrikantenvillen oder Mehrfamilienhäusern. Und manchmal auch nur im Detail. Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals, an dem deutschlandweit rund 8000 Denkmäler, Parks oder archäologische Stätten ihre Türen öffnen, gab es in Mönchengladbach zum vierten Mal eine kostenlose Stadtführung geben – diesmal ganz im Zeichen des Bauhauses.

„Als Bauhaus-Fan kann ich sagen, dass wir heute vor ähnlichen Problemen stehen wie damals und es gibt auch ähnliche Bewegungen“, sagte Stadtdirektor Gregor Bonin, Stadtdirektor bei der Begrüßung der Teilnehmer des Rundgangs. Ende der 1920er Jahre habe es eine Aufbruchsstimmung gegeben. Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen, ausgerichtet nach seinen Bedürfnissen. Verschiedene Disziplinen hätten sich damals in der Schule zusammengetan, um an ihren Visionen zu arbeiten – kompromisslos, radikal und modern. „Die Verbindung von Technik und Kunst und von Funktion und Gestaltung waren die Leitlinien des Bauhauses und sollten auch immer noch unser Ziel sein“, sagte Bonin. Auch heute gehe es um die Frage, wie man die Umwelt, in der wir leben, funktional gestalten könne. Orientiert am Menschen – und zunehmend auch am Klimaschutz und der Digitalität. „Unsere heutige Aufgabe ist es, mit nachhaltigen Rohstoffen eine nachhaltige Stadt in gesunder Umgebung zu schaffen. Dazu brauchen wir den Grundgedanken, den Mut und die Kraft des Bauhauses. Es muss etwas in den Köpfen der Menschen passieren“, sagte Bonin.

Leere Staatskassen, fehlende Arbeitsplätze und fehlende Wohnungen: Das waren vor 100 Jahren die Probleme, mit denen Architekten zu kämpfen hatten. Ihre Lösungen: Volksbedarf statt Luxusbedarf in den Vordergrund stellen und die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern. „Früher waren die Wohnungen oft eng und stickig und es gab keinen Platz. Der Bauhaus-Stil orientierte sich stattdessen an den drei Wörtern Licht, Luft und Sonne“, sagte Karl-Heinz Schumacher von der Unteren Denkmalbehörde.