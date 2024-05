Im Mönchengladbacher Norden Niersverband bietet öffentliche Führungen durch Kläranlage an

Sie ist für mehr als 600.000 Einwohner und einen maximalen Zufluss von über 13.000 Kubikmeter stündlich ausgelegt: die Kläranlage des Niersverbands in Neuwerk. Dort wird das Wasser – an regenarmen Tagen etwa 83.000 Kubikmeter täglich – aus Mönchengladbach und umliegenden Gemeinden (darunter Viersen, Korschenbroich und Teile des Kreises Heinsberg) gereinigt. Wie genau das abläuft, können Interessierte auch vor Ort erleben. Wie der Niersverband mitteilt, bietet er ab sofort wieder öffentliche Führungen auf der Kläranlage im Mönchengladbacher Norden an. Die erste findet am Samstag, 18. Mai, ab 10 Uhr statt. Bis einschließlich September steht monatlich ein Termin an.