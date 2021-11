In der Grottenanlage in Mönchengladbach : Wallfahrtsgeschichte in Hehn

Hehn Mit der Otto von Bylandt-Gesellschaft ging es zum Jahresabschluss zum Marienwallfahrtsort Hehn. Was es mit der Legende um das Madonnenbild auf sich hat.

Seit dem 16. Jahrhundert wird in der Gnadenkapelle die in Gewänder gehüllte Holzskulptur Maria als die „Mutter der Barmherzigkeit“ verehrt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fand ein Bauer im Wald, im sogenannten Heiligen Pesch (heiliges Wäldchen) ein Madonnenbild. Er brachte es in die Benediktiner-Abtei nach Gladbach. Die Mönche behielten das Bild und schlossen es ein, doch an den nächsten Tagen – so die Legende – fand der Bauer es immer wieder an gleicher Stelle, weshalb beschlossen wurde, das Madonnenbild dort im Heiligen Pesch zu belassen. An der Fundstelle wurde eine kleine hölzerne Kapelle (Vorgängerin der heutigen Gnadenkapelle) errichtet.