Verkehr in Mönchengladbach : Führerscheinprüfungen ab sofort auch samstags möglich

Fahrschüler müssen lange warten, bis sie ihre Prüfung ablegen können. (Symbolbild) Foto: Christoph Wegener

Mönchengladbach Der TÜV Rheinland führt einen sechsten Prüfungstag ein, um Wartezeiten für Fahrschüler zu verkürzen. Vorerst jedoch nur für Motorradfahrer. So schätzen Mönchengladbacher Fahrlehrer die Situation ein.

Fahrschüler, die alle Übungsstunden absolviert haben und ihre Führerscheinprüfung ablegen wollen, brauchen in Mönchengladbach viel Geduld: „Es dauert vier bis sechs Wochen, bis man einen Termin bekommt“, sagt Willi Schmitz von Willi’s Fahrschule in Mönchengladbach. Um die Zwangspause zu überbrücken, würden seine Schüler mindestens einmal pro Woche eine zusätzliche Fahrstunde nehmen. „Das geht finanziell natürlich zulasten der Schüler, ist aber leider notwendig, damit das Gelernte nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Schmitz.

Um die Wartezeiten zu verkürzen, führt der TÜV Rheinland ab diesem Samstag einen sechsten Prüfungstag ein. Er wird zuerst im Gebiet zwischen Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Wuppertal angeboten, weil der Bedarf dort besonders hoch sei, teilt ein TÜV-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den kommenden Wochen werde das Angebot dann auf anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen ausgeweitet. „Es werden aber erst mal nur Motorradprüfungen abgelegt. Berufstätige, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten und mit dem Auto fahren müssen, hilft das also nicht“, sagt Schmitz. Er kritisiert auch, dass der zusätzliche Prüfungstag nicht schon früher eingeführt wurde. „Vergangenes Jahr gab es eine ähnliche Aktion. Ich verstehe nicht, warum 2022 der Zusatztag erst so spät angeboten wird.“

Christoph Ismar von der Fahrschule Ismar ist froh, dass nun zusätzliche Termine zur Verfügung stehen. „Jede Prüfung, die im Moment stattfindet, entlastet die Situation. Durch die Corona-Pandemie kämpfen wir schon lange mit steigenden Wartezeiten“, sagt Ismar. Auch seine Fahrschüler müssten aktuell fünf bis sechs Wochen auf ihre Prüfung warten.

Grund für die langen Wartezeiten sei vor allem die starke Zunahme an Corona-Erkrankungen, teilte der TÜV Rheinland der Deutschen Presseagentur mit. Die Ausfallquote von Fahrprüfungen liege bei 15 Prozent und damit etwa zehn Prozent über der eines normalen Jahres. Insgesamt seien in diesem Jahr in NRW bereits rund 11.000 praktische Fahrerlaubnisprüfungen kurzfristig abgesagt worden. Dennoch hätten bis Ende September mit 114.467 mehr Prüfungen stattfinden können als jemals zuvor. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren es insgesamt rund 109.000.

Neben dem eingeführten Zusatztag wolle der TÜV Rheinland langen Warteschlangen mit mehr Fahrprüfern begegnen. Seit dem ersten Pandemiejahr sei die Zahl der Fahrprüfer aufgestockt worden. Zudem habe man Prüfer aus dem Ruhestand zurückgeholt.

(cwe/dpa)