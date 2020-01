Tag der guten Tat : Mettbrötchen-Frühstück für 100 Obdachlose

Die Mitglieder des Inner Wheel Club beim Mettbrötchen-Frühstück für Obdachlose im Rahmen des „Tag der guten Tat“ am 10. Januar. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Viele Menschen in Mönchengladbach sind bedürftig oder obdachlos. Gerade im Winter sehnen sie sich nach einer warmen Mahlzeit oder einem richtigen Frühstück. Der Inner Wheel Club Mönchengladbach hat den 10. Januar, der bei ihnen als „Tag der guten Tat“ gilt, dafür genutzt, ein Frühstück für Menschen in Not vorzubereiten.

Im Café Pflaster in Mönchengladbach und Rheydt kamen circa 100 Menschen zusammen, die das Angebot nutzten.

Schon seit 8 Uhr morgens waren die Frauen des Inner Wheel Clubs an diesem Tag im Café Pflaster am Werk. Zusammen bereiteten sie das Frühstücksbuffet vor, kochten Kaffee und schmierten Brötchen. Hauptsächlich gab es dort Mettbrötchen, auf besonderen Wunsch. Am Standort Mönchengladbach waren sechs Frauen bei den Vorbereitungen beteiligt, sie alle arbeiten ehrenamtlich. Für sie eine Herzensangelegenheit: „Die Besucher freuen sich und sind dankbar. Auch die Vorbereitungen haben uns großen Spaß gemacht“, sagt Marion Steup, Präsidentin des Inner Wheel Club Mönchengladbach.

Margarette Golding gründete den Inner Wheel Club am 10. Januar 1924 in Manchester. Schon damals war das Ziel, sich für Hilfsbedürftige einzusetzen. Seitdem gilt das Gründungsdatum als „Tag der guten Tat“. Heute ist der Inner Wheel Club eine der größten Nonprofit-Frauen-Service-Organisationen mit Sitz in den Vereinten Nationen. Insgesamt engagieren sich 103.000 Frauen in 103 Ländern. In Mönchengladbach sind es circa 50 Mitglieder. Die Idee zum jährlichen Frühstück ist Gitta Oppenauer 2004 gekommen.