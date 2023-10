Aktion in Mönchengladbach Frühstück aus geretteten Lebensmitteln

Etwa 130 Kilogramm Lebensmittel werden jährlich pro Kopf in Deutschland verschwendet. Um dem entgegenzuwirken, landeten in der Familienbildungsstätte (FBS) in Rheydt gerettete Lebensmittel statt in der Tonne auf dem Teller. Passend zum „Internationalen Tag der Lebensmittelverschwendung“ nahm die Einrichtung mit einem großen, kostenlosen Frühstück erstmals an den „Fairen Woche 2023“ teil. „Unser Ziel ist es, dass nichts weggeworfen wird. Was wir hier heute nicht verwenden, dass kann im Anschluss gerne von den Besuchern mitgenommen werden“, sagt Annette Staff von der FBS.