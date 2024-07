Veranstaltung in Mönchengladbach Frühshoppen der Handwerker mit guter Musik – und Nachwuchssorgen

Der Sommer-Frühschoppen der Kreishandwerkerschaft am Sonntag in den Räumen der Volksbank Mönchengladbach kam gut an. Das hatte gleich mehrere Gründe: Das Buffet war laut den Besuchern „hervorragend“, der Gladbacher Jazz-Musiker Manfred „Manni“ Schmelzer sorgte für die musikalische Untermalung und es gab sogar eine Kinderbetreuung. Die zahlreichen Gespräche, die in entspannter Atmosphäre geführt wurden, machten jedoch deutlich, dass nicht alles rundläuft: Das größte Problem besteht für Unternehmen darin, geeigneten Nachwuchs zu finden.