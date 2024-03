Fotos in Mönchengladbach Frühlingserwachen in Gladbach

In den vergangenen Jahren hat die Mags in der ganzen Stadt Blumenzwiebeln in den Boden gebracht, die im Frühjahr als Narzissen und später auch als Tulpen Mönchengladbach bunt machen. Auch in der Luft entfalten die Bäume ihre Blüten. Kirsche oder Zierkirsche in weiß und rosa zeugen vom Frühling.