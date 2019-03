Frühling in Mönchengladbach : Gladbachs Frühlingserwachen

Krokusse im Bunten Garten blühen: Am heutigen Mittwoch ist kalendarischer Frühlingsbeginn um exakt 22.58 Uhr (Tag-und-Nacht-Gleiche). Foto: Marie Ludwig

Mönchengladbach Wenn die Sonne so wie diese Woche häufiger und länger scheint, erwacht die Stadt langsam aber sicher. Blumen werden gepflanzt, Tische vor Cafés gestellt und Fahrräder fit gemacht. Heute ist kalendarischer Frühlingsbeginn.

Nach gefühlt wochenlangem Regen und Sturm soll es jetzt endlich Frühling werden. Bis zu 20 Grad werden zum Wochenende erwartet, dazu Sonne satt. Einen Vorgeschmack gab es gestern bis zum frühen Nachmittag, bis dann doch ein paar Wolken aufzogen. Der Trend ist aber klar – deshalb nichts wie raus. Wir haben uns in Sachen Frühling umgehört:

Spazieren nach dem Sturm: Die Sperrungen wegen der Stürme sind laut Hans-Jürgen Schnaß, Chef der Stadttochter Mags, aufgehoben. „Trotzdem sollte man im Forst, in den Grünanlagen und auf Friedhöfen wachsam sein“, rät er. Denn die orkanartigen Böen haben ganz schön getobt in der Stadt: In Grünanlagen und auf Straßen wurden insgesamt etwa 100 gefallene oder gebrochene Bäume gezählt; hinzu kommen 60 auf Privatgrundstücken, 20 auf Friedhöfen und bislang rund 100 in den städtischen Wäldern.

Info Bis zu 20 Grad am Freitag Temperatur Den Höchstwert soll diese Woche der Freitag bringen – wetter.de erwartet bis zu 20 Grad. Samstag sollen es noch 15 Grad sein, Sonntag 12. Sonnenstunden Freitag soll es 10,5 Sonnenstunden geben, Samstag 5, Sonntag 7,5.

Frühjahrspflanzung: Die städtischen Gärtner werden am heutigen Mittwoch die Beete im Bunten Garten mit 20.000 Stiefmütterchen bepflanzen, eine Woche später folgen rund 150 Rhododendren im Bunten Garten und im Schmölderpark. In den folgenden Wochen kommen 50.000 Quadratmeter Blumenwiese und 40.000 Quadratmeter Staudenmischpflanzungen im Straßenraum hinzu. Viele Mönchengladbacher haben auch in die Baumscheiben vor ihren Häusern Frühblüher gesetzt.

Radstation: Wer sein Fahrrad fit für den Frühling machen lassen will, hat jetzt noch gute Chancen auf einen Werkstatttermin. „Noch haben wir Kapazitäten, wenn dann ein, zwei Wochen am Stück schönes Wetter ist, wird es hier richtig voll“, sagt Achim Hintzen von der Radstation am Hauptbahnhof Mönchengladbach. Einen ersten kleinen Ansturm habe es schon im Februar gegeben, als das Wetter ein paar Tage lang gut war. Wer sein Fahrrad dieser Tage aus dem Keller holt, für den hat Hintzen einige Tipps: Die Reifen sollten neu aufgepumpt und darauf geprüft werden, ob sie noch rund laufen. „Wenn ein platter Reifen lange steht, wird er schon mal leicht verbeult.“ Ein bisschen Öl auf die Kette und das Rad sauber machen: Schon kann der Frühling mit dem Rad erkundet werden.

Außengastronomie: Auch wenn das Wetter schon dazu einlädt, Kaffee oder ein Bier in der Sonne zu trinken, gibt es bisher nur wenige Lokale, die Sitzplätze im Freien anbieten. Einigen Wirten ist es zu aufwendig, die Freiluftmöbel aufzubauen und wenige Tage später, bei schlechterem Wetter, wieder hereinzuholen. Die meisten wollen im April mit der Außengastronomie starten. Ein paar Plätze im Freien gibt es allerdings – zum Beispiel beim Café Hoffmann am Sonnenhausplatz oder im Purino am Schloss Rheydt. Ein Grund sind auch die Kosten. In Kernlagen zahlen Gastronomien mit Tischen und Stühlen im Freien (auf Flächen der Stadt) pro Monat 4,10 Euro pro Quadratmeter genutzter Fläche, wie der Dehoga mitteilte.