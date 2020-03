Aktion in Mönchengladbach : Diese Frühjahrsputzer haben sich noch angemeldet

Das Special Hockey Team war in den vorigen Jahren an der Sporthalle Backeshof für die Aktion Frühjahrsputz aktiv. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bei der diesjährigen Frühjahrsputzaktion der Rheinischen Post, der Mags und der Stadtsparkasse Mönchengladbach nehmen immer mehr Freiwillige teil.

Familie Dohmen wird zu viert am Landschaftsschutzgebiet aktiv sein. Karl Holzheim wird an der Konradstraße Müll picken; die Dorfgemeinschaft Herdt am Todempfahl. Auch die Eheleute Schilling und der Kleingärtnerverein Schloss Rheydt e.V. beteiligen sich am 14. März beim Frühjahrsputz.

Die Bewohner der Ökosiedlung Grasfreed sind zwischen Grasfreed und Bungtbach aktiv. Der CDU-Vorstand Hardt räumt am Ehrenfriedhof auf. Silke Aretz ist in Venn/Hamern auf Suche nach Unrat. Die SPD Rheydt-Odenkirchen reinigt im Stadtwald. Bernd Wilms ist mit 15 Personen an der Alte Weberei in Eicken aktiv. Am Waldgebiet nahe der A52 werden die Jäger vom Revier 12 MG-Neuwerk Müll sammeln.