Aktion in Mönchengladbach Fast 2000 Freiwillige wollen beim Frühjahrsputz mitmachen

Ralph Knauf will mit zehn Personen das Wäldchen um den Katharinenhof von Müll befreien. Vier Lehrerinnen und 30 Schülerinnen und Schüler von der Realschule an der Niers haben ihr Engagement ebenfalls in Aussicht gestellt und wollen mit der Aktion an ihrer Schule beginnen. Johanna Ziemann will sich mit ihrem Mann den unteren Teil der Lürriper Straße vornehmen. „Vielleicht kann ich noch ein paar Nachbarn mobilisieren“, schreibt sie. Tim Eickels will mit zehn Personen in Neuwerk sammeln. Bärbel Schilling hat vor, an den Gärten der Böningstraße Müll aufzuräumen. Monika Casaretto will Abfall entlang der Bahn an der Speicker Höhe und der Landscheidung sammeln. Mitglieder der Pfarre Herz Jesu in Rheydt wiederum möchten sich anderen Gruppen anschließen. Auch Irene List ist als Teilnehmerin dabei.