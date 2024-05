Zahlen aus Mönchengladbach Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt bleibt weiter aus

„Der regionale Arbeitsmarkt hält den vielfältigen Herausforderungen weiterhin stand, vor denen Wirtschaft und Konjunktur nicht nur in Deutschland stehen. Das ist die positive Nachricht, die von den aktuellen Arbeitsmarktzahlen ausgeht. Gegenüber dem Vormonat stieg im April die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Agenturbezirk dem Landesschnitt entsprechend zwar leicht an, die Arbeitslosenquote blieb dabei allerdings konstant“, sagte Rainer Imkamp, Chef der Arbeitsagentur Mönchengladbach. „Dies bedeutet andersherum aber auch, dass die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt, wie wir sie früher kannten, in diesem Jahr bislang ausgeblieben ist.“