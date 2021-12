Runder Geburtstag in Mönchengladbach : Ein früherer Bürgermeister und sein Jahrhundert

Hans Segschneider im Garten seines Hauses in Odenkirchen. Der gelbe Pullover ist ein Statement – er ist seit 65 Jahren Mitglied der FDP. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Hans Segschneider ist in den 1920er Jahren an der Gartenstraße aufgewachsen, er hat den Krieg erlebt, ist 1956 in die FDP eingetreten und hat sich auf vielfältige Art in seiner Heimatstadt engagiert. Am 14. Dezember feiert er seinen 100. Geburtstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Baches und Denisa Richters

Hans Segschneider sitzt in seinem Wohnzimmer und trägt wie als Statement einen gelben Pullover. Er deutet auf eine Mappe auf dem Wohnzimmertisch. „Schauen Sie mal rein“, sagt er, seine Augen leuchten, Stolz blitzt auf. Die Mappe ist ebenfalls gelb und trägt das Logo der FDP, „seiner“ Partei. In der Mappe ist eine Urkunde – für 65 Jahre Parteimitgliedschaft. Das muss man erst einmal schaffen. Die Liberalen in Mönchengladbach können sich mit einem so treuen Mitglied schmücken.

Die Möglichkeit, sich auf politischer Ebene für die Belange der Schulen, des Sports oder sozialen Aufgaben einbringen zu können, veranlassten Segschneider, 1956 mit dem Eintritt in die FDP seine politische Karriere zu starten. Damals bei den Rheydter Liberalen als sachkundiger Bürger.

Segschneider ist Volksschullehrer, zunächst in Odenkirchen, später an der Evangelischen Grundschule Pahlkestraße, dort auch fast zwei Jahrzehnte ihr Rektor. Die Schule erprobt damals neue Richtlinien für das Land und setzt sich besonders für die Integration türkischer Kinder ein. Und Segschneider setzt sich von Beginn auch in seiner Freizeit für die Schüler ein. Er besucht die Kinder zu Hause, schaut wie das häusliche Umfeld ist.

Besuch aus Bonn: Außenminister Hans Dietrich Genscher (2. von rechts) wird 1989 von dem späteren Bundesbildungsminister Karl-Hans Laermann, Ruth Witteler-Koch und dem Bürgermeister Hans Segschneider begrüßt. Foto: Udo Dewies

Zwar hat sich die Lage in der Nachkriegszeit allmählich gebessert, aber Klassenstärken von 50 Kindern sind – wegen des Mangels an Lehrern und Räumen sowie der vielen Geflüchteten – an der Tagesordnung. Hans Segschneider hat ein Ziel: Er möchte, dass die Schule ein Ort der Ruhe und eine Art Nest ist, in dem die Kinder sich wohlfühlen. Er initiiert daher die Betreuung der Hausaufgaben in der Schule, baut einen Schulchor und eine Flötengruppe auf. Er sorgt sich um die Zukunft der Kinder. Und das bis heute: „Ich mache mir Sorgen. Die Kinder kommunizieren nicht mehr. Wir kennen uns nicht mehr. Wir werden zu Egoisten.“

Sportlich ist er zu diesem Zeitpunkt des Eintritts in die FDP bereits als Jugendwart, als Übungsleiter und Fachwart „Schwimmen“ im Ortsverband für Leibesübungen und als Vorsitzender der Schwimmsportvereinigung Rheydt aktiv. Er wird erst Vorsitzender des Stadtsportbunds Rheydt und später Mönchengladbach. Auch im weiteren Verlauf seiner politischen Laufbahn setzt er sich für die Sportvereine ein: „Zusammen mit dem damaligen Leiter des Sportamts habe ich dafür gesorgt, dass die Vereine nicht mehr für die Nutzung der Übungsstätten zahlen müssen und es Zuschüsse bei Fahrten zu den Meisterschaften gab“, sagt Segschneider.

Und warum hat er sich für die FDP entschieden? „Ich wollte weltanschaulich ungebunden sein“, sagt er mit Nachdruck. Dieser Freiheitsgedanke spielte für Segschneider, dessen Jugend durch das NS-Regime und damit von Krieg, Gleichschaltung und Diktatur geprägt war, immer eine große Rolle. Über dieses Kapitel in seinem Leben redet er nicht gerne und es nimmt auch in seiner Biografie „Mein langes Leben“ bewusst keinen großen Platz ein. Zu schmerzhaft seien die Bilder, die dann wieder hochkommen. Er hat im Krieg zu viel verloren. Sein Elternhaus an der Gartenstraße ist abgebrannt, seine Schwester gestorben.

Viel wichtiger sind ihm die vielen schönen Erlebnisse und glückliche Stunden, die er mit seiner Familie teilen durfte. Zum Beispiel die Zeit, in der er mit seiner Frau Gerda und seiner Tochter Jutta die Dienstwohnung in Geistenbeck bewohnte, in der die Familie, die sich mit der Geburt seines Sohnes Hans-Dieter weiter vergrößerte, einfach nur glücklich war. Oder die vielen Weihnachtsfeste und Urlaube. Gerne wandern sie in der Schweiz und erklimmen manchen Gipfel.

Auch die Musik spielt in seinem Leben eine große Rolle. „Lange habe ich Klavier gespielt, aber das geht jetzt leider nicht mehr“, sagt er. Auch seine Kinder haben die Liebe zur Musik geerbt und begeistern immer wieder bei Familienfesten als Familienchor. Leider starb seine Frau Gerda zu früh.

Umso dankbarer ist er, als er bedingt durch ein Telefonat beim hiesigen Finanzamt seine ehemalige Schülerin Ellen wiedersieht. „Jetzt jeht es los“, hörte er Ellen sagen, als ihre Kollegin damals den Hörer weiterreicht, sagt Segschneider und lacht. Die beiden werden ein Paar, bekommen drei Kinder – Bärbel, Jörn und Frank. Ellen steht ihm unterstützend zur Seite. Egal, wie voll der Terminkalender auch ist.

Wie im Privaten verlief auch sein politisches Leben nicht immer linear. Mit dem Eintritt in die FDP ging es mit der politischen Karriere rasch aufwärts. Schnell machte Segschneider sich zunächst in den Ausschüssen einen Namen. Von 1960 bis 1964 und von 1969 bis 1974 gehört er dem Rat der Stadt Rheydt an. 1967 wird er zum Kreisparteivorsitzenden gewählt – und bleibt es Jahrzehnte.

Im Oktober 1984 erhält er dann bei einem Besuch der englischen Partnerstadt North Tyneside ein Telegramm. „Man beorderte mich nach Hause. Ich sollte neben Günther Waldhausen Bürgermeister unter Oberbürgermeister Heinz Feldhege werden“, erinnert er sich. Am 1. Oktober 1989 wird er abermals zum Bürgermeister gewählt. Wenig später fällt die Mauer, die BRD und DDR trennt, es folgt die Wiedervereinigung Deutschlands. Bei der spielte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher eine tragende Rolle. Er ist bis heute der wohl bekannteste Freidemokrat – und der gelbe Pullunder war sein Markenzeichen. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt Segschneider mit Genscher und den beiden führenden Mönchengladbacher Liberalen Karl-Heinz Laermann, ab 1994 Bundesbildungsminister, und Ruth Witteler-Koch, damals Vize-Chefin der FDP-Landtagsfraktion.

Ein weiteres Ereignis, an das sich Segschneider gerne erinnert, ist die Premiere des Blumenkorso und die Kommunale Neugliederung 1975, als die Städte Mönchengladbach, Rheydt und die Gemeinde Wickrath zusammengelegt wurden. Zwar sei dies eine für ihn politisch sehr unruhige Zeit gewesen, in der „viel politisches Porzellan zerschlagen wurde“, aber gehadert habe er deshalb nicht mit der FDP und mache dies bis heute nicht. „Wenn die Fehler machen, dann machen sie Fehler. Man kann nicht einfach weglaufen, man muss etwas tun“, sagt er. Außer seinen zahlreichen Verpflichtungen in der Politik engagiert sich Segschneider im Sozialverband VdK, wird dort Orts-, dann Kreisvorsitzender, ist auch im Landesverband und in diversen Ausschüssen tätig.