Geburtstag in Mönchengladbach Die Ehrenoberbürgermeisterin wird 75

Bartsch war 1997 die erste Frau, die an die Spitze des Rathauses rückte – sie blieb dort sieben Jahre. In dieser Zeit wurde das einstige Ehrenamt zum Hauptamt. Bürgermeister in NRW waren nicht mehr nur Repräsentanten, sondern führten auch die Stadtverwaltung, was zuvor die Aufgabe der Oberstadtdirektoren war. Im Fall von Mönchengladbach mit rund 3000 Beschäftigten gleicht das den Aufgaben eines Managers in einem großen Unternehmen. 1999 folgte die erste Direktwahl der hauptamtlichen OB, die Bartsch in der Stichwahl deutlich gegen den SPD-Kandidaten Klaus Schäfer gewann. 2004 trat sie nicht erneut an. Mit Norbert Bude wurde für zwei Amtszeiten ein Sozialdemokrat ihr Nachfolger. Eine Frau kam seit Bartsch nicht mehr in dieses Amt.