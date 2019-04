Veranstaltung der AOK : Frühere Borussia-Profis kicken mit Grundschülern und geben Tipps

Mönchengladbach Fangen, Klettern, Spielen – für viele Kinder sind solche Bewegungen heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ein besonderes Training der AOK soll den Spaß am Bewegen wecken.

„Fußball ist an unserer Schule sehr beliebt, die Kinder reißen sich darum, besonders wenn angeboten wird, mit ehemaligen Profis zu spielen, sind alle begeistert dabei. Fußball hat in Mönchengladbach durch Borussia eine hohe Priorität,“ sagt Schulleiterin Andrea Nolte. Es sei schon ein paar Jahre her, „dass wir diese Veranstaltung an der Schule anbieten konnten“.