785 Gramm bei der Geburt Extremfrühchen darf nach 80 Tagen nach Hause

An diesem Sonntag wäre Connors errechneter Geburtstermin. Doch auf der Welt ist der kleine Junge schon seit knapp drei Monaten. Seine Mutter Julia* weiß es ganz genau: Seit elf Wochen und dann sechs Tagen – „ich habe jeden einzelnen gezählt. Erst die Tage, dann die Wochen. Nicht die Monate. Dann kam es mir nicht ganz so lang vor“, sagt die 35-Jährige. Am 19. Juni kam ihr erstes Baby in der 29. Schwangerschaftswoche (28+1 SSW) im Elisabeth-Krankenhaus zur Welt. Mit 785 Gramm und 32 Zentimetern. Connor gehört damit zu den Extrem-Frühgeboren mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1000 Gramm.