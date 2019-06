Bei Prozession : Fronleichnam fasziniert

Mönchengladbach In der Monstranz begibt sich Jesus bei der Fronleichnamsprozession unter die Menschen – auf Augenhöhe. Das ist für unseren Autor das Besondere.

Heute ist Fronleichnam. Ein Feiertag mit katholischem Hintergrund. Einer, mit dem sich die, die sich mit ihm beschäftigen, oft sehr schwertun. Die meisten sehen eh nur den freien Tag, den Start in ein langes Wochenende… Bei vielen Älteren kommen Erinnerungen hoch: Prachtvolle Prozessionen, die Kirche zeigt nach draußen, was sie alles hat. Vergoldet, Edelsteinbesetzt, in prächtige Gewänder gehüllt. Die katholische Sicht. Andere können mit all‘ dem nichts anfangen, stellen kritische Fragen. Und dann die alten Geschichten: Die evangelischen Bauern, die am Fronleichnamsmorgen Mist fahren…

Das ist für mich das Besondere: Wir verlassen unsere Kirchengebäude und bringen letztlich Gott auf Augenhöhe zu den Menschen. Und er lässt das mit sich machen. Auch wenn die prachtvolle, goldene Hülle ein gewaltiges Signal ist: Am Ende ist es das Stückchen Brot, in dem Gott auf Augenhöhe zu den Menschen kommt. Nicht unerreichbar in einem Thronsaal auf einem goldenen Sessel. Er lässt sich zeigen, er lässt sich zu den Menschen bringen. All‘ das Gold zeigt uns den unermesslichen Wert, den es umrahmt. So unvorstellbar, dass man es nicht in Worte fassen kann. Aber nicht so unvorstellbar weit weg oder hoch: Nein, so unvorstellbar auf Augenhöhe – so unvorstellbar nahe. Er setzt sich unseren Blicken aus – etwas, das vielen Menschen so schwerfällt. Und wenn ich heute Vormittag das Stückchen Brot, den Leib Christi, auf Augenhöhe vor mir hertrage, aus der Neuenhovener Georgskirche hinaus übers Feld ins Nachbardorf und wieder zurück – wird mir immer mehr der wahre Wert des Fronleichnamsfestes bewusst: Gott – einer auf Augenhöhe, einer der dran bleibt, einer, der sich uns aussetzt, einer, der Lust daran hat, mit uns unterwegs zu sein. Und ich lerne immer wieder neu, Zwiesprache mit ihm zu halten. Diese Nähe tut gut, sie stärkt und inspiriert mich.