Kolumne Denkanstoß : Fronleichnam ist ein christliches Ausrufezeichen

Die Prozessionen fallen aus. Das „Corona-Fronleichnamsfest“ könnte aber viel Kreativität auslösen, glaubt unser Kolumnist, Pfarrer Ulrich Clancett. Foto: Michael, Reuter (mreu)/Reuter, Michael (mreu)

Mönchengladbach/Jüchen Auch Fronleichnam wird wegen Corona anders sein. Pfarrer Ulrich Clancett fragt: Könnte es sein, dass der Verzicht auf die Fronleichnamsprozession die wahre Stärke dieses Körpers zeigt? Seht her – wir verzichten auf etwas, das uns wichtig ist, für etwas noch Wichtigeres: Gesundheit.

Von Ulrich Clancett

Irgendwie bin ich total aus der Reihe: Schon wieder so ein „krummer“ Feiertag. Langes Wochenende. Das Leben rund um mich herum kommt so ganz langsam wieder in gewohnte Abläufe – aber dann schon wieder dieser Feiertag mitten in der Woche. Fronleichnam – ein total katholischer Feiertag. In diesem Jahr zumeist ohne sein äußeres Gepränge. Keine Prozessionen, vielleicht hier und da ein Gottesdienst unter freiem Himmel – klar geregelt durch die einschlägigen Verordnungen und unser eigenes Verantwortungsbewusstsein im Angesicht der immer noch fortdauernden Corona-Pandemie. Auch das bringt mich aus dem Tritt: Am Wochenende noch Demonstrationen mit vielen tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern – größtenteils weit jenseits jeglicher Genehmigungsfähigkeit. Und nun der kirchlicherseits erklärte, ebenso klare Verzicht auf die Durchführung traditioneller Formen, die zumeist lokal beschränkt und zahlenmäßig meist überschaubar gewesen wären. Haben die Demonstranten uns Kirchen den Rang abgelaufen? Warum soll das eine jenseits aller Verordnungen und Gesetze gehen dürfen – und das andere, eigentlich gesichert durch ein verfassungsrechtlich fixiertes Grundrecht, nämlich das auf freie Religionsausübung, nicht? Hat sich die Kirche selbst abgemeldet aus dieser Gesellschaft?

Jetzt, da sich viele Verbote wieder gelockert haben, kommt man schon leicht ins Nachdenken, ob das Geschehen der vergangenen Wochen und Monate nicht doch Folgen für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben hat. Viele werfen uns Kirchen ja in diesem Zusammenhang vor, wir hätten viel zu leichtfertig unsere Positionen aufgegeben. „Ihr hättet mehr kämpfen müssen…“ lautet der latente Vorwurf, der in den Kirchen zumeist aus dem konservativen Lager kommt. Doch greift das?

„Die Kirchen können nicht darauf warten, dass ihnen jemand ihre Bedeutung bescheinigt“, so formuliert es der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers. Die Kirchen müssen also wieder stärker darin werden, sich selbst in der Öffentlichkeit zu zeigen. Den Kopf einziehen und darauf warten, dass alles gut wird, hilft nicht mehr wirklich weiter.

In früheren Zeiten war das Fronleichnamsfest mit all seiner Pracht die Gelegenheit, genau das zu tun. Manchmal auch sehr zum Missfallen anders- oder nichtgläubiger Menschen. Doch kam es damals eher auf die äußeren Formen an. Vielleicht ist in diesen sehr nachdenklichen Zeiten doch auch eher ein Blick auf den Inhalt erhellend. Der Leib Christi, die in der Messe verwandelte Hostie, wurde in kostbaren Schaugefäßen öffentlich durch die Straßen getragen. Da wurde etwas hergezeigt – das Allerheiligste. Und weil das so unscheinbar ist, dieses kleine Stückchen Brot, wurde es immer aufwendiger begleitet. Und manchmal sicher auch überdeckt. „Der Leib Christi – das ist die Kirche, das seid ihr!“ schreibt der Apostel Paulus seinen Christinnen und Christen in einem Brief. Ja – das wäre es doch, wenn wir als Christinnen und Christen wieder wahrhaft zeigen, dass wir ein Leib sind. Ein Körper mit vielen Teilen. Aber einer, der zusammengehört.

Könnte es nicht sein, dass der Verzicht auf so etwas wie die Fronleichnamsprozession die wahre Stärke dieses Körpers zeigt? Seht her – wir verzichten da auf etwas, was uns sehr wichtig ist, für etwas, das uns noch wichtiger ist: Euer aller Gesundheit. Wir sorgen uns eben nicht nur um uns selbst, sondern auch um euch – gleich welcher Weltanschauung ihr seid. Vielleicht erscheint ja auf diese Weise viel deutlicher der Leib Christi in dieser Welt – in einem Dienst an der Welt und ihrer Gesundheit.

Dann käme es jetzt nur noch auf uns Christinnen und Christen an, der Welt dieses Bild wieder neu zu vermitteln. Das Bild des einen Körpers mit den vielen Gliedern (auch das stammt von Paulus, dem Apostel). Ich glaube, es stünde uns sehr gut zu Gesicht, nicht immer nur die „beleidigte Leberwurst“ zu geben, sondern aktiv an unserem neuen Bild in der Gesellschaft mitzuwirken.