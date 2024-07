Heizen in Mönchengladbach Frist zur Beteiligung an der Wärmeplanung endet

In 20 Jahren, also bis zum Jahr 2045, müssen alle Gebäude auch in Mönchengladbach vollständig ohne den Ausstoß von CO 2 beheizt werden. Das bedeutet eine riesige Aufgabe und große Investitionen für Kommune, Versorger, aber auch für Hauseigentümer. Wie das funktionieren könnte, insbesondere wo Fernwärmeleitungen realistisch sind, zeigt das Wärmekonzept auf, das im Oktober dieses Jahres beschlossen werden soll. Seit Mitte Juni liegt es zur Einsicht aus, und noch bis Donnerstag, 18. Juli, können Bürger, Unternehmen und Institutionen Stellungnahmen und Einwendungen abgeben und Fragen stellen. Das ist online möglich unter https://stadt.mg/waerme.