Umweltaktion der Friseure Waschen, schneiden, Meere säubern

Aufmerksame Augen entdecken den Hinweis bereits an der Eingangstür: Dort ist ein Aufkleber mit der Aufschrift „Partnersalon Hair help the Oceans“ angebracht. Mit Haaren soll also den Meeren geholfen werden? Wie das genau funktioniert, weiß Thorsten Döhm. Ihm gehört der Friseursalon „Rusty Razor Gents and Gals“ in Hardterbroich-Pesch, der sich hinter der Tür mit dem Aufkleber befindet.