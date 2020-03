Geld oder Gesundheit? : Friseurin im Corona-Dilemma

Friseurmeisterin Stephanie Knops hatte mit Umsatzeinbußen in ihrem Salon in Rheydt zu kämpfen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Als Haare schneiden noch als lebensnotwendig eingestuft wurde, ließ das viele Menschen den Kopf schütteln. Auch Friseure litten darunter. Stephanie Knops erzählt, weshalb sie jetzt froh ist.

Stephanie Knops ist auch in Krisenzeiten noch schlagfertig. Auf die Frage „Wie sieht Ihre Situation gerade aus?“ sagte die Friseurmeisterin vor zwei Tagen: „Haarig.“ - „Wie fühlen Sie sich?“ beantwortete die 37-Jährige: „Wie zwischen zwei Stühlen.“ Nach der Ankündigung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag, dass Friseursalons jetzt doch schließen müssen, ist ihr eine moralische Traglast abgenommen worden.

Die Friseurmeisterin liebt ihren Job. „Eigentlich sind wir ja schon lebensnotwendig. Wir frisieren nicht nur die Haare, wir führen Gespräche, betreiben psychologische Pflege und tun etwas für das Wohlbefinden unserer Kunden“, sagt sie. Dennoch hätte sie in den vergangenen Tagen die sozialen Kontakte lieber gemieden, so sehr sie sie auch sonst liebt.

Stephanie Knops ist in einer Facebook-Gruppe mit Berufsgenossen, „darin berichteten einige Friseure noch vor wenigen Tagen, dass vorwiegend Kinder und ältere Menschen in die Salons kommen“. Es trafen sich also genau die Leute, die es eigentlich nicht tun sollten.

Jeden Tag setzte sich die Friseurmeisterin dem Risiko aus, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. „Das gab und gibt mir schon zu denken. Nicht nur, weil mein Mann Vorerkrankungen hat“, sagt sie. Und fügt gleich an: „Wenn ich dann noch hörte, dass die Menschen bei schönem Wetter eng beieinander draußen saßen und sich einfach nicht an die Regeln hielten, machte mich das wütend.“

Ihr Verstand hätte ihr gesagt „Bleib zu Hause!“, aber wenn sie das gemacht hätte, wäre auch das Geld ausgeblieben. Schließen konnte sie ihren Salon nicht schließen, obwohl sie das gerne sofort getan hätte, als die Pandemie die Stadt erreichte. „Aber da ich mein Geschäft offen halten konnte, griff bei mir auch kein Rettungsschirm“, sagt sie. So musste sie weiterarbeiten, obwohl sie immer mehr Einbußen hatte. „Ich habe Bekannte, die kamen in den Salon und sagten: ,Eigentlich würde ich mir in dieser Zeit nicht die Haare machen lassen, aber ich weiß, du brauchst das Geld’.“ Andere Stammkunden, die es bevorzugten zu Hause zu bleiben, hatten ihr schon angeboten, das Geld für den nächsten Termin zu überweisen, um Stephanie Knops in dieser schwierigen Zeit zu helfen. „Das richtete mich wieder auf“, betont sie. Seit Sonntag ist sie erleichtert.