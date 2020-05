Nach Erlass des Landes : Tiergarten bis Spielplatz – was diese Woche wieder öffnet

Tiergarten bis Spielplatz – was diese Woche wieder öffnet

Der Spielplatz im Volksgarten ist noch gesperrt, soll aber - wie alle anderen in der Stadt - am Donnerstag wieder geöffnet werden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ab Montag gelten in der Corona-Krise weitere Lockerungen. Welche das sind, ab wann und wie mit den Öffnungen verschiedener Einrichtungen tatsächlich zu rechnen ist, lesen Sie hier:

Städtische Kultureinrichtungen Dürfen ebenfalls ab Montag wieder öffnen. Da viele regulär montags geschlossen sind, dürfte das frühestens am Dienstag klappen. Nach Angaben von Speen verfügen sie ebenso wie Stadtteilbibliotheken, die sukzessive öffnen, über Hygienekonzepte und Stufenpläne, die ein schrittweises Öffnen ermöglichen. „Diese Pläne müssen nun mit der neuen Erlasslage abgeglichen und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden“, so Speen. Sobald dies geschehen sei, würden Museum Abteiberg, Museum Schloss Rheydt, Textil-Technikum, Volkshochschule und Musikschule im Laufe der Woche öffnen. Wegen Zugangsbeschränkungen werde zunächst nur ein Teil der üblichen Angebote zur Verfügung stehen.

Tiergarten Öffnet am Montag wieder. Von 9 bis 18 Uhr können Besucher kommen, allerdings dürfen sich nur 400 gleichzeitig in dem Zoo aufhalten. Die Tierhäuser und die Caféteria bleiben leider geschlossen, es gibt jedoch Kleinigkeiten und Getränke am Kiosk zum Mitnehmen. Die Besucher müssen 1,50 Meter Abstand zueinander halten.