30 Jahre Frauenberatungsstelle in Mönchengladbach : Frisch, schick, adrett – ein Frauenbild

Auch Frauen machen Karriere. Trotzdem hinken sie im Berufsleben hinterher. Foto: pixabay

Mönchengladbach Frauen dürfen Polizistinnen werden. Gewalttätige Männer müssen raus aus der Wohnung. Stalking ist strafbar. Gesetze und Regeln wurden die Gleichberechtigung und zum Schutz der Frau geändert. Manches aber bleibt.

In der Frauenberatungsstelle an der Kaiserstraße wurden schon viele Lebensgeschichten erzählt, Lebensläufe, -entwürfe und -erwartungen geschildert. „Eins haben wir in all den Jahren erfahren“, sagt Diplom-Sozialpädagogin Silvia Henke, „es gibt noch alte Rollenerwartungen, und die können schwer beengend wirken.“ Frisch, schick, adrett – das sei noch immer das Idealbild für eine Frau. „Es gibt natürlich neben der klassischen Hausfrauen-Mutter-Rolle heute auch die der berufstätigen Frau. Aber trotz Arbeit und Karriere wird erwartet, dass die Frau die fürsorglich Versorgende in der Familie ist. Und dabei soll sie noch gepflegt aussieht“, berichtet Erziehungswissenschaftlerin Susanne Büdenhölzer-Boms und malt dabei nicht ganz ernsthaft gemeint das Bild von einer Frau mit manikürten Fingernägeln in Gummihandschuhen.

Vieles habe sich im Laufe der 30 Jahren, in denen es die Frauenberatungsstelle Mönchengladbach gibt, zum Wohl der Frauen geändert. Es gibt das Gewaltschutzgesetz, das dafür sorgt, dass Männer die gemeinsame Wohnung verlassen müssen, wenn sie ihren Partnerinnen gegenüber gewalttätig wurden. Frauen dürfen mittlerweile in allen Bereichen der Polizei arbeiten. Und Stalking, also das ständige Nachstellen einer Person, ist verboten. „Aber manchen ist geblieben“, sagt Diplom-Psychologin Ruth Pütmann. „Wenn in den Familien etwas nicht klappt, ist meistens die Frau schuld. Und die sehen das selbst auch oft als persönliches Versagen – nach dem Motto: Ich genüge nicht.“

Info Frauenberatungsstelle Mönchengladbach Beratungskontakte etwa 1000 bis 1100 im Jahr. Rund 300 Frauen suchen die Beratungsstelle pro Jahr auf. Kontakt Kaiserstraße 20, Telefon 02161 23237, Fax: 02161 23092, E-Mail: info@frauenberatungsstelle-mg.de Telefonische Sprechzeiten montags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 11 Uhr.

Man müsse nur einmal auf AlltagsUnterhaltungen achten, da blitze häufig noch immer ein altes Frauenbild auf, sagt Silvia Henke. Diplom-Sozialarbeiter Doris Ingenhag gibt Beispiele: „Ich arbeite nicht ich, ich bin zu Hause“, antworteten selbst Frauen mit vier Kindern oft auf die Frage: „Was machst du so?“ „Arbeiten wird heute häufig über die Bezahlung definiert. Als ob die Frauen zu Hause säßen und nichts täten.“ Und Silvia Henke ergänzt: „Welcher Mann würde in ein Krankenhaus kommen und sagen: ,Wie bekomme ich jetzt meinen Haushalt hin?’ das sind in der Regel immer nur die Frauen, die sich in der Situation um das ordentliche Zuhause sorgen.“

Das Rollenbild in den 1950er Jahren: Aufgabe der Frau war, den Haushalt zu erledigen und adrett auszusehen. Foto: pixabay

Putzen, Kinder, Karriere, Fitnessstudio – all dies unter einen Hut zu bringen und dabei noch gut auszusehen, das sei einfach zu viel. „Dabei sagt ja keiner, dass Frauen all dies tun müssen. Oft ist es einfach in ihren Köpfen drin“, sagt Silvia Henke. Und das Fatale sei: Schafft die Frau all diese Anforderungen nicht, sei in der Folge eine Depression nicht selten.



Die Veränderung von Rollenbildern erfolge in sehr kleinen Schritten, sagt Ruth Pütmann. Keine der vier Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle hat etwas dagegen, wenn Frauen entscheiden, sich auf Kinder und Familie zu konzentrieren, oder wenn Frauen die Karriere in den Vordergrund stellen. Beides sei völlig in Ordnung. Aber Frauen sollen sich nicht immer entschuldigen müssen. „Karriere und Kinder? Da heißt es, die Frauen kümmerten sich nicht genug um die Kinder“, sagt Susanne Büdenhölzer-Boms. Nur Hausfrau? Auch in dem Fall hätten Frauen oft das Gefühlt, sich entschuldigen zu müssen.

Die alten Rollenbilder würden sogar heute noch häufig in Kinderbüchern vermittelt. „Käpt’n Sharky erteilt Order, Hexe Lilli versorgt“, sagt Silvia Henke. Ja, es sei naturgegeben, dass die Frauen die Kinder bekommen. Kindererziehung und Haushalt könnten aber auch Partner übernehmen. Wer was macht, sei egal. Auch die klassische Verteilung sei gut, wenn das Paar sich einig ist. Man müsste den Rollen nur Wert beimessen.