Jubiläum mit Shows : Friesenpferde-Zuchtverband feiert in Wickrath

Am Wickrather Schloss feiern die Friesenpferde-Züchter. Foto: Holger Hintzen

Wickrath Am Wochenende feiert der Friesenpferde-Zuchtverband (FPZV) sein 40-jähriges Bestehen. Dafür wird im Schloss Wickrath ein vielfältiges Programm angeboten: Unter dem Motto „Unser Herz schlägt friesisch“ sind Gäste am Samstag dazu eingeladen, jungen Friesenpferden dabei zuzuschauen, wie sie ihr Können unter Beweis stellen, um am Sonntag gekört zu werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter anderem gibt es Wettbewerbe, Besichtigungen und Workshops. Aber auch das Showreiten hat seinen Platz: Am Samstagabend präsentiert Stefan Valentin seine stumme Kommunikation mit zwei Friesen. Gleich im Anschluss treten Diana Krischke, Oberbereiterin der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg, und Andrea Schmitz aus dem Pferde-Musical „Zauberwald“ auf. Auch eine „Herr-der-Ringe-Showeinlage“ soll es geben.

Der Sonntag startet dann mit weiteren Shows, die der Präsentation der Althengste dienen. Schließlich wird anhand der Ergebnisse der Wettbewerbs- und Showprogramme mitgeteilt, welche der teilnehmenden jungen Pferde sich zum Züchten eignen. Der FPZV freut sich auf zahlreiche Besucher.

Die Veranstaltung startet jeweils um 10 Uhr. Samstag endet sie um 19 Uhr. Am Sonntag werden ab 11 Uhr die Kör-Ergebnisse bekanntgegeben und die Sieger präsentiert. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf Facebook oder auf den Webseiten unter der Adresse www.fpzv-ev.de.

(pabi)