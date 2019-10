Präsentation an Schloss Wickrath : Die Vielfalt der Friesenpferde

Mönchengladbach Zu seinem 40-jährigen Bestehen präsentierte der Zuchtverband im Pferdezentrum am Schloss Wickrath ein Programm aus Zucht, Sport und Show.

Der erste Hengst ist schon zu hören, bevor er überhaupt die Halle betritt. Ein lautes Wiehern durchdringt das Gebäude. Dann schreitet das Pferd aus dem Stall in den Eingangsbereich. „Janus von der Kornsmühle“ heißt der schwarze Hengst, und sein Auftritt wirkt ebenso adelig wie sein Name. Um den Kopf trägt er einen glitzernden Zaum, das Fell glänzt hell unter den LED-Lampen der Holzdecke.

Janus wird nach vorne geführt. Eine Kommission aus drei Personen steht in der Mitte der Halle an einem Stehtisch, begutachtet das Tier ganz genau und macht sich immer wieder Notizen auf einem Block. Erst wird das Aussehen bewertet: der Typ und die Entwicklung, die Qualität des Körperbaus und das Fundament des Friesenpferdes. Eine Skala von eins (sehr schlecht) bis zehn (ausgezeichnet) gibt den Bewertungsrahmen vor. Janus zeigt seine wallende Mähne und den kräftigen Rücken. Dann beginnt er, um das Dreieck aus kleinen Nadelbäumen zu laufen, das in der Halle aufgebaut wurde. Erst im Schritt, dann im Trab, dann im Galopp. Wieder bewertet die Kommission. Im Publikum holen einige Besucher ihre Kameras aus den Taschen, als Janus mit seinen Hufen den Sand aufwirbelt und kaum noch aufzuhalten scheint.

Janus von der Kornsmühle ist einer von drei Althengsten, die sich am Samstag auf der Jubiläumsveranstaltung des Friesenpferde-Zuchtverbandes auf der Dreiecksbahn an Schloss Wickrath präsentiert haben. Die Präsentation war eine von mehreren Veranstaltungen am Wochenende. Der Zuchtverband hatte Turniere, Workshops und eine Hengstkörung vor dem Publikum organisiert, bei der junge Hengste gemustert und für die Zucht ausgewählt werden. Im Jahr 1979 wurde der Verband gegründet und beim Amtsgericht Mönchengladbach eingetragen. Heute ist er der einzige staatlich anerkannte Züchterverband in Deutschland, der allein für Friesenpferde zuständig ist. Mehr als 200 Mitglieder hat der Verband heute – auch Züchter aus den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Schweden, den USA, Kolumbien oder Kanada sind dabei.