Kolumne Denkanstoß Friedhöfe sind Orte der Hoffnung

Nun ist ein Friedhof kein harmloser Ort! Hier werde ich damit konfrontiert, dass alle Menschen sterbliche und vergängliche Geschöpfe sind. Ja, im Kern geht‘s um das, was der alte Heidelberger Katechismus gleich am Anfang fragt: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Im Konfirmandenalter, als ich jene Frage eins auswendig lernen musste, verstand ich nichts davon. Mit 65 Jahren spüre ich, dass das sehr wohl mit mir zu tun hat. Eigentlich kommt keiner daran vorbei, sich zu hin und wieder zu fragen: Wer und was fängt mich auf? Wer und was tröstet und stärkt mich, wenn die Fundamente des Lebens wanken? Was gibt mir dennoch Zuversicht, auch wenn sich der Horizont der Welt verdunkelt?