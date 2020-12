Weihnachtsaktion : Friedenslicht im Rathaus, im Auto und digital

Mönchengladbach In Mönchengladbach kommt das Licht auf vielen Wegen zu den Menschen nach Hause.

Oberbürgermeister Felix Heinrichs hat im Rathaus Abtei das Friedenslicht entgegengenommen. Überbracht wurde es durch Karin Gräber von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg und Jona Winkens vom Verband Christlicher Pfadfinder. In diesem Jahr soll das Friedensicht auch digital verbreitet werden, indem ein Video mit einer brennenden Kerze auf den Kanälen der Pfadfinderverbände weitergegeben wird.

Der Pfadfinder-Stamm Cityscouts St. Marien wird am 22. Dezember (17 bis 19 Uhr) ein Friedenslicht-Drive-In an der Marienkirche in Rheydt anbieten. Wer mitmachen möchte, sollte eine Kerze mitbringen. Die Bitte: im Auto sitzen bleiben und Maske tragen.