Frisch gegründet : Mönchengladbachs Friedensbündnis kritisiert Nato-Manöver

Mönchengladbach Friedensbündnis Mönchengladbach – das klingt nach 1980er-Jahre, nach Protest gegen Nato-Doppelbeschluss und gegen gigantische Atomrüstung auf beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“. Doch weit gefehlt: Das Bündnis hat sich erst Ende vergangenen Jahres gegründet.

Man hat über organisatorisches geredet, aber auch schon eine Aktion geplant. Am 15. Februar soll vor dem Minto in der Gladbacher City ein Flugblatt zum Nato-Manöver „Defender 2020“ Ende Januar verteilt werden. „Das Manöver sehen wir kritisch“, sagt Schütte. „Angesichts der Konfrontation mit Russland halten wir es nicht für richtig, 37.000 US-amerikanische Soldaten in Richtung Osten marschieren zu lassen. Das könnte Russland als Provokation auffassen.“

Keine überraschende Position, lehnt das Bündnis doch „jegliche Militarisierung“ der Gesellschaft ab und strebt eine „totale atomare und konventionelle Abrüstung mit dem Ziel einer Welt ohne Waffen“ an. So steht es auch auf der Facebook-Seite, die die Gruppe erstellt hat.

Schütte, der seit seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsdienst als Rechtsanwalt tätig ist und in Korschenbroich lebt, war zwar in den 1980er-Jahren schon in der Friedensbewegung aktiv. Den Antrieb, heute ein Bündnis für den Frieden zu gründen, sieht er jedoch in aktuellen politischen Entwicklungen. „Die internationale Lage erscheint uns derzeit bedrohlich. Wir haben Angst, dass der Frieden auch mal wieder beendet sein könnte“, sagt Schütte.