Klima-Proteste kehren auf Straßen zurück : So lief die „Fridays for Future“-Demo in Mönchengladbach

Die 18-jährige Anna Kubat spricht auf der „Fridays for Future“-Demonstration auf dem Marktplatz in Rheydt. Foto: Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die „Fridays for Future“-Bewegung protestiert wieder auf den Straßen. Die hiesigen Ortsgruppen aus Mönchengladbach und Umgebung haben am Freitag auf dem Rheydter Markplatz demonstriert. So lief der Auftakt nach Monaten der Corona-Pause.

„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. Es wär’ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt“, schallt das Lied der Ärzte am Freitagnachmittag lautstark über den Rheydter Markplatz. Neben der Box steht Anna Kubat (18) von der „Fridays for Future“-Ortsgruppe Jüchen. Auch wenn der Song deutlich älter ist als die Klimabewegung, drückt er doch sehr gut die Grundhaltung der Aktivisten aus. Das möchte die Gruppe deutlich machen – und das auch endlich wieder auf der Straße.

Im März haben die hiesigen Ortsgruppen von „Fridays for Future“ zuletzt draußen protestieren können. „Wegen Corona hat seitdem alles nur online stattfinden können“, erklärt Kai (17) aus Grevenbroich. Zur ersten Demo auf dem Marktplatz in Rheydt kamen zwar nur eine Handvoll Demonstranten, damit hatten die Organisatoren aber gerechnet. „Wir hatten die Demo für bis zu 20 Menschen angemeldet, um erstmal zu zeigen, dass es wieder losgeht“, erklärt Anna Kubat. „Es ist schön, dass immer wieder Menschen stehenbleiben, mit denen wir dann ins Gespräch kommen.“