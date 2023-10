Integration in Mönchengladbach Mit dem Freundebuch andere Kinder kennenlernen

Viele Mönchengladbacher kennen die so genannten Freundebücher noch aus ihrer eigenen Schulzeit: Sie werden in der Klasse herumgegeben, damit Mitschülerinnen und -schüler sich eintragen. Kaum ist das Buch zurück, wird so schnell wie möglich nachgeschaut, was denn beim neuen Eintrag die Lieblingsfarbe ist oder welcher Beruf es später mal werden soll. Und gleichzeitig hilft ein schneller Blick ins Buch dabei, noch einmal nachzuschauen, wo es genau für einen Freundschaftsbesuch hingehen muss.