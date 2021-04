Reaktionen aus Mönchengladbach : K-Frage: Freude bei CDU und Grünen

Mönchengladbach Die Unterstützung für die Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Annalena Baerbock ist auch in Mönchengladbach groß. Führende Grüne übt Kritik an der Vereinbarkeitsfrage.

Für Günter Krings war es eine harte Woche. Der Bundestagsabgeordnete und Mönchengladbacher CDU-Chef führt in der Fraktion in Berlin die Gruppe der Christdemokraten aus NRW an. Es ist die größte Landesgruppe in der Fraktion – und sie vertritt das Bundesland, in dem Armin Laschet Ministerpräsident ist. Laschet ist seit einigen Wochen auch Bundesvorsitzender der CDU und musste sich mit seinem CSU-Pendant Markus Söder einen harten Kampf um die Kanzlerkandidatur liefern. Krings kämpfte für den Mann aus NRW.