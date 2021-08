Überfall an Friedhof in Mönchengladbach : Fremder schlägt 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht

Überfall an Friedhof in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Opfer wehrte sich und schlug der Täter in die Flucht. Dieser hatte versucht, Geld zu rauben.

Durch einen Faustschlag ins Gesicht hat am vergangenen Samstag in Odenkirchen-Mitte ein noch unbekannter Täter versucht, einen 44-Jährigen zu überwältigen, um dessen Portemonnaie zu rauben. Das teilte die Polizei am Montag mit.