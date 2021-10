Polizeifahndung in Mönchengladbach : Fremder Mann entblößt sich immer wieder vor Kindern

Die Polizei Mönchengladbach sucht nun weitere Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Die Polizei warnt vor einem Exhibitionisten, der in einem weißen Kastenwagen im Stadtgebiet unterwegs ist. Bis jetzt sind schon fünf Fälle gemeldet worden, bei denen sich der Mann neun Kindern und Jugendlichen in schamverletzender Weise zeigte.

Von Gabi Peters

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der mit einem weißen Kastenwagen im Stadtgebiet unterwegs ist und sich wiederholt Kindern und Jugendlichen in schamverletzender Weise gezeigt hat. Nachdem die Polizei am 25. Oktober bekannt gegeben hatte, dass sich ein Fremder vor zwei Elfjährigen entblößt hatte, sind nun weitere Fälle gemeldet worden.

Alle Zeugen haben übereinstimmend angegeben, dass der Täter einen weißen Kastenwagen ohne Heckverglasung und Aufschrift fahre. Ein solcher Wagen hatte sich auch den beiden Elfjährigen am vergangenen Samstag, 23. Oktober, an der Fockerstraße in Holt genähert. Als das Fahrzeug auf der Höhe der Kinder war, stieg der Fahrer aus und entblößte sich.

Die neu angezeigten Fälle ereigneten sich am Dienstag, 26. Oktober: An der Espenstraße soll sich ein Mann einer Zwölfjährigen gegen 8.30 Uhr und nur kurze Zeit später einer 18-Jährigen an der Urftstraße gezeigt haben. Gegen 10.15 Uhr soll ein Mann eine 13-Jährige und ihre zwölfjährige Freundin an der Rohrstraße angesprochen und sich vor ihnen entblößt haben. Etwa drei Stunden später soll dies wieder an der Rohrstraße geschehen sein, diesmal gegenüber einer dreiköpfigen Mädchengruppe von Zwölf- und Dreizehnjährigen.

Übereinstimmende Aspekte bei der Täterbeschreibung in den Fällen: etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Haare, braune Augen, Bart, gebräunte Haut, südeuropäischer Typ, zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jogginghose.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Dass sie erst am Donnerstag mit dieser Annahme an die Öffentlichkeit geht, wird damit begründet, dass am Mittwoch ein erfolgversprechender Täterhinweis vorgelegen habe, der sich im Laufe der weiteren Ermittlungen aber nicht bestätigt habe.

Nun werden weitere Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Taten machen können. Die Polizei fragt: Wer hat zur angegebenen Zeit an den genannten Orten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf einen dort aufgefallenen weißen Kastenwagen geben? Wem sind weitere Fälle bekannt? Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter 02161 290 entgegen.