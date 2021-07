Zeugensuche in Mönchengladbach : Fremder belästigt 14-Jährige in Odenkirchen

Fremder belästigt 14-Jährige in Odenkirchen

Zeugensuche in Mönchengladbach

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt in einem Fall von sexueller Belästigung. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Der Mann packte das Mädchen an der Schulter und fragte, ob es sexuelle Handlungen an ihm vollziehen wolle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein fremder Mann hat am Sonntag in Mönchengladbach-Odenkirchen eine 14-Jährige auf sexuell anzügliche Weise angesprochen. Wie die Polizei mitteilte, machte das Mädchen gegen 21 Uhr einen Spaziergang auf dem Feldweg gegenüber des Roggenwegs.

Die 14-Jährige berichtete, dass ihr ein Mann auf dem Fahrrad entgegenkam. Er habe bei ihr angehalten und sie gefragt, ob sie eine sexuelle Handlung an ihm vollziehen wolle. Dabei habe er sie an ihrer Schulter angefasst. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr er dann ohne weitere Annäherungsversuche mit dem Rad in Richtung Kamphausen weg. Die 14-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: rote Haare, orangefarbener längerer Bart, unterwegs mit einem grünen Rucksack auf einem schwarzen Hollandrad.