Freizeittipps : Wochenende!

„Monty Python’s Spamalot“ ist ein herrliches Theatervergnügen und ein Muss für Freunde des britischen Humors. Zum Abschluss des Jahres wird das Musical am 31. Dezember ab 18 Uhr gegeben. Foto: Matthias Stutte/© Matthias Stutte

Mönchengladbach Im Theater ist in den kommenden Tagen viel los. Die Museen Abteiberg und Schloss Rheydt haben ebenfalls geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Büttgens und Inge Schnettler

Auch zwischen den Jahren macht das Theater keine Pause. An diesem Wochenende werden einige Vorstellungen geboten. Am heutigen Samstag wird ab 19.30 Uhr das Musical „Otello darf nicht platzen“ von Brad Carroll nach der Komödie von Ken Ludwig aufgeführt. Ebenfalls am heutigen Samstag gibt es im Studio des Theaters die sogenannte „Choreografie-Werkstatt“. Die Mitglieder des Ballettensembles haben die Möglichkeit, sich mit eigenen Choreos vorzustellen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag verwöhnt der wundervolle Ballettabend von Robert North „Nachtvariationen / Für meine Tochter / Bolero“ ab 16 Uhr die Theatergäste. Und das Theaterstück „Novecento“ beginnt um 20 Uhr auf der Studiobühne.

Und noch ein Tipp: Wer das urkomische Musical „Monty Python’s Spamalot“ von Eric Idle und John Du Prez noch nicht gesehen hat, könnte sich selbst zum Jahreswechsel ein prima Geschenk machen. Der wunderbare Klamauk wird am Montag, 31. Dezember, ab 18 Uhr auf der Großen Bühne des Theaters aufgeführt. Tickets für alle Vorstellungen gibt es auf der Internetseite www.theater-kr-mg.de.

Wer auf der Suche nach Chormusik am Wochenende ist, könnte in Odenkirchen fündig werden. Dort gestaltet das Mönchengladbacher Vokalensemble Cantica Vobis am Sonntag den Gottesdienst der Sankt-Laurentius-Kirche. Ab 11 Uhr gibt es dort weihnachtliche englische Musik zu hören.

Am Sonntag findet von 11 bis 16 Uhr im Haus Erholung ein Modellspielzeugmarkt statt. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt. Zum Verkauf stehen gebrauchte und neue Modelleisenbahnen, Modellautos, Modellbausätze, Zubehör, Elektronikteile, Ersatzteile, Literatur und altes Blechspielzeug.

An Silvester gibt die Gruppe Spread Voice ein Konzert in der Münsterbasilika. Beginn ist um 22.45 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Ebenfalls an Silvester findet in der Red Box am Sparkassenpark ein Konzert der Band Booster statt. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets können unter www.westticket.de zu einem Preis von 31,90 Euro erworben werden.

Das Museum Abteiberg hat am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Und das Museum Schloss Rheydt hat ebenfalls am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Beide Häuser bieten hervorragende Eigenbestände und Wechselausstellungen an.

Wer sich gerne in der Natur bewegt, ist im Tierpark Am Pixbusch in Odenkirchen gut aufgehoben – zumal das Wetter ganz gut werden soll. Und für Kinder ist der kleine Zoo etwas ganz Besonderes. Geöffnet hat er im Winter täglich von 9 bis 16 Uhr. Aber selbstverständlich gibt es weitere Ausflugstipps. Der Hardter Wald ist für einen Spaziergang immer schön, es gibt wunderbare Wege rund um Schloss Rheydt und der Park des Wickrather Schlosses ist zu jeder Jahreszeit sehenswert – auch im Winter.