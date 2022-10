Diskussion in Mönchengladbach : Was die Bürger in Dahl beschäftigt

Was die Bürger in Dahl beschäftigt

Mönchengladbach Stadtteilfeste, ein Freizeitpark, Verkehr auf der Brunnenstraße, fehlende Papierkörbe und der Neubau der Zentrale des Weltkonzerns SMS – das beschäftigt die Bewohner von Dahl und Hermges. Eine neue Initiative will den Stadtteil zu Blüte bringen.

Das Stadtteilfest in Dahl im Mai war ein großer Erfolg, nicht zuletzt deshalb, weil damals die Initiative Dahlien gegründet wurde. Ihr erklärtes Ziel: Der Stadtteil soll noch schöner werden, Bürger sollen ihre Ideen einbringen. Das war eines der Themen bei den 16. Dahl-Hermgeser Gesprächen, zu denen die Bezirksvorsteherin Monika Halverscheid (Grüne) eingeladen hatte. Es wurde kritisiert, angeregt, aber ein ganz großes Ärgernis wurde nicht kommuniziert.

Im Vereinsheim der Kleingärtner „An der Landwehr“ waren fast alle Plätze besetzt. Und da es keine Tagesordnung gab, griff die Moderatorin Antje Rometsch Themen aus den Reihen der Besucher auf. Laura Jansen, Mitinitiatorin der Initiative Dahlien, kündigte einen Termin an: „Am 17. November gehen wir hier im Vereinsheim um 18 Uhr in die nächste Runde.“ Sie sprach von einem niederschwelligen Angebot, von der Möglichkeit, etwas zu verändern im Stadtteil. Monika Halverscheid warb darum, Werbung für diese Veranstaltung zu machen: „Fragen Sie Ihre Nachbarn, ob sie nicht Lust haben mitzukommen.“

Auf dem Fest im Mai waren auch Menschen aus Hermges. Das nächste Fest soll aber ausdrücklich eine Veranstaltung für Bürger aus Hermges und Dahl werden, wobei Hermges nicht mehr als offizieller Stadtteil gilt. Hans-Jürgen Oldenburg von der Heimkinder-Community NRW berichtete von einem Grillfest, das sein Verein organisiert hatte. Der frühere Bezirksvorsteher Reinhold Schiffers (SPD) regte an, aus dem Grillfest und dem Stadtteilfest eine Veranstaltung zu machen. „Mit den Planungen muss rechtzeitig begonnen werden“, mahnte Monika Halverscheid und fügte hinzu: „Das ist viel Arbeit, schweißt aber zusammen.“

Rückblickend wurde der Stadtteilspaziergang gelobt: „Selbst die Eingeborenen haben sich gewundert, welch tolle Ecken es hier gibt“, sagte die Bezirksvorsteherin. Es soll eine Wiederholung geben. Die Botschaft: Dahl ist mehr als nur die Brunnenstraße. Zu den „tollen Ecken“ gehört auch der Freizeitpark . Er stammt aus den 1970er-Jahren und muss dringend angepackt werden. Reinhold Schiffers informierte über den Stand der Dinge: „Ein Mitarbeiter der Stadt ist auf eine Fördermöglichkeit gestoßen. Bei einer Fördersumme von 3,5 Millionen Euro hätte die Stadt einen Eigenanteil von 700.000 Euro leisten müssen – das gab der städtische Haushalt nicht her. Gleichwohl soll in den Freizeitpark investiert werden. „Die neuen Spielgeräte sind bereits bestellt“, verkündete Monika Halverscheid.

Ein Bürger beklagte den schlechten Zustand der Brunnenstraße. Reinhold Schiffers regte an, sie für den Verkehr zu sperren, zumindest versuchsweise – diese Anregung wurde protokolliert und wird auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft.

Anwohnerin Angela Rietdorf beklagte in Bezug auf den Grünzug Landwehr: „Ich gehe da gerne spazieren, leider ist der Grünzug teilweise total vermüllt.“ Es sei keine gute Idee gewesen, den Papierkorb zu entfernen. Ein anderes Thema: Der geplante Kreisverkehr Luisenstraße/Hügelstraße wurde wegen der Großbaustelle der neuen SMS-Zentrale verschoben. Der Neubau des weltweit tätigen Anlagen- und Maschinenbauers ist für Monika Halverscheid „ein ganz wichtiges Zeichen für den Stadtteil Dahl“. Im Frühjahr kommenden Jahres könnte die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Dann soll nicht nur der Kreisverkehr kommen, sondern auch eine neue Buslinie für Dahl. Die SMS Group baut unter anderem ein riesiges Parkhaus für seine Belegschaft. Es bestehe – so die Bezirksvorsteherin – keine Sorge, dass die Straßen in Dahl von Beschäftigten des Unternehmens zugeparkt werden könnten.