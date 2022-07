Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach Der Auftakt zum CSD, Entenrallye, Wandern, Boulespiele und Weintrinken – am Wochenende ist für jeden etwas im Angebot. Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Warm-Up-Wochenende zum CSD

Nach zwei Jahren Pause kommt die Demoparade zum Christopher-Street-Day wieder nach Mönchengladbach. Bevor es am kommenden Wochenende mit einem bunten Festwagen und Fußgruppen auf die Straße geht, läutet der Verein CSD Mönchengladbach die Feierlichkeiten ein. Schon am Freitag, 8. Juni, wurden an beiden Rathäusern die Regenbogenfahnen gehisst – am Rathaus Abtei im kleinen Rahmen und in Rheydt feierlich mit Umtrunk. „Die CSD-Demonstrationen sind wichtig. Auch heute gibt es noch viele Probleme. Und die Fahnen vor den Verwaltungsgebäuden sollen zeigen, dass Mönchengladbach eine offene und tolerante Stadt ist“, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs nachdem er die Regenbogenfahne gehisst hat. Am Samstag, 9. Juli um 19 Uhr, geht es mit der Opening-Party im Ratskeller Rheydt los, am Sonntag, 10. Juli um 20 Uhr, lädt die Community ein zum queeren ökumenischen Gottesdienst in der Citykirche.