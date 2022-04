Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Manfred Königshofen und Leo (5) auf dem Modellspielzeugmarkt, der wegen Umbauarbeiten vorübergehend im Haus Erholung stattfand. Jetzt gibt es die Veranstaltung wieder in der Kaiser-Friedrich-Halle. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Eine Tour durch die Stadt, eine Modellspielzeugausstellung, Sportliches zum Anschauen und Mittun, Wein und Musik stehen auf dem Programm für die kommenden Tage. Hier einige Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Rheydt entdecken

Den versteckten Schönheiten auf die Spur kommen Sie während dieses geführten Rundgangs am Samstag, 9. April, 12 Uhr, durch die ehemals kreisfreie Stadt Rheydt. Der Fischerturm, das Geburtshaus von Hugo Junkers, die Geschichte des Rathauses oder die der über 100 Jahre alten evangelischen Hauptkirche stehen auf dem Programm. Für die etwa 3,5 Kilometer lange Strecke sind 120 Minuten geplant. Der Treffpunkt ist am Rathaus in Rheydt, Markt 11-13. Erwachsene zahlen 9 Euro, Schüler und Studenten 5 Euro. Tickets gibt es unter ticket-regional.de.

Modellspielzeug soweit das Auge reicht

Am Sonntag, 10. April, 11 bis 15 Uhr, ist die Welt der Adler-Modellspielzeugmärkte zu Gast in der Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzollernstraße 15. Ein Paradies für Sammler und Spielzeugbegeisterte: Modelleisenbahnen, Modellautos, Blechspielzeug werden angeboten. Der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung von Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt.

Lesen Sie auch Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Trabrennen

Am Sonntag, 10. April, ab 13 Uhr, laufen die Pferde auf der ältesten Trabrennbahn Deutschlands in Mönchengladbach wieder um die Wette. Bis Ende des Jahres ist der Pachtvertrag mit dem Betreiberverein verlängert worden. Die Trabrennbahn An der Niersbrücke ist unter der Adresse Am Flughafen 5 zu finden.

Lesen Sie auch Nabu in Mönchengladbach : Unterwegs zum Schutz der Amphibien

Für Borussen- und andere Fußballfans

Das Vereinsmuseum der Borussen, die Fohlenwelt, informiert auf 1200 Quadratmeter über alles, was man schon immer über den Fußballclub wissen wollte. Ein Digital-Guide begleitet den Besucher und gibt zusätzliche Informationen. Das Museum ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist jeweils 45 Minuten vor der Schließung. Tickets ab 7 Euro können online erworben werden unter: www.shop.borussia.de/de_DE/events.html

Musik und Wein auf dem Rheydter Wochenmarkt

Am Samstag, 9. April, richtet der Verein Kultur Art Rheydt parallel zum Wochenmarkt ein von der Stadt Mönchengladbach finanziertes Konzert mit den Jazz Peppers und der Sängerin Jutta Koch aus. Es beginnt um 11.30 Uhr unter den Platanen zwischen Brunnen und Limitenstraße und dauert etwa zwei Stunden. Bevor oder nachdem Sie der Musik gelauscht haben, können Sie von 10 Uhr bis 14 Uhr den Weingarten auf dem Markt besuchen: Weine werden zum Kosten kredenzt, die von La Tienda angeboten werden. Außerdem gibt es andere Leckereien. Mit dieser Veranstaltung wird die Veranstaltungsreihe der Weingärten vom Herbst 2021 wieder aufgenommen. Der Weingarten findet bis Oktober jeden zweiten Samstag statt (außer im Oktober, da ist es der dritte).

Sport für Kinder

Rennen, springen, klettern, Fußball spielen – und das gemeinsam mit vielen anderen Kindern, das ist bei dem offenen kostenlosen Bewegungsangebot für Grundschulkinder möglich, das jeden Sonntag stattfindet. Am Sonntag, 10. April, 10 bis 13 Uhr, treffen sich die jungen Sportler in der Turnhalle Werner-Gilles-Straße.

Spazieren oder Radeln am Niersgrünzug