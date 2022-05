Tipps aus Mönchengladbach : In Rheydt ist wieder Kirmes

Nach einer Corona-Pause findet dieses Wochenende erneut die Rheydter Frühkirmes statt. (Archivfoto) Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das schöne Wetter lockt die Radfahrer ins Freie. Aber auch Freunde der Kirmes, des Trödelmarkts, von Graffiti und Bogenschießen kommen dieser Tage auf ihre Kosten. Hier einige Tipps fürs Wochenende.

Rheydter Frühkirmes

Zwischen Wochenmarkteinkäufen und der Suche nach Flohmarktschätzen schnell noch aufs Karussell? Möglich ist das dieses Wochenende (von Freitag, 6. Mai, bis einschließlich Montag, 9. Mai) auf der Frühkirmes in Rheydt. Diese erstreckt sich in der Innenstadt auf 1,5 Kilometern über die Gracht und bis auf den Marktplatz. 213 Geschäfte haben sich beworben, 104 erhielten von Ordnungsamt und Schaustellerverband Zusagen.

Zu den Highlights auf dem Markplatz gehören unter anderem der XXL Autoscooter, der Kinderflieger „Ufo 200“ und der Parkour „Heroes City“, der mit Wasserpark und einigen Effekten auffährt. Beispiele für große Attraktionen auf dem Parkplatz an der Gracht sind die ihre Gäste durchwirbelnden Rundfahrgeschäfte „Shake & Roll“, „High Impress“ und „Kesseltanz“, ruhiger geht‘s zu auf „Khunos Farm“ oder beim „Dschungel Express“. Gesäumt von vielen weiteren kleinen und großen Buden und Angeboten (darunter 40 Geschicklichkeitsspiele, 22 Süß- und Spielwaren-Geschäfte und 33 Imbisse) ist die Frühkirmes ein Event für Groß und Klein.

Geöffnet ist die Kirmes am Samstag von 13 bis 23 Uhr, am Sonntag und Montag von 13 bis 22 Uhr. Am Montag ist Familientag – mit entsprechend reduzierten Preisen. Am Samstag und Montag können die Geschäfte bereits am 11 Uhr öffnen.

Bald ist Landtagswahl

Am Sonntag, 8. Mai, findet von 14 bis 15.30 Uhr in der Evangelischen Hauptkirche, Hauptstraße 90, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Mönchengladbach im Herzen Europas! Europa im Herzen?“ statt. Die Direktkandidaten Lena Zingsheim-Zobel (Grüne) Vanessa Odermatt (CDU), Andreas Terhaag und Daniel Winkens (FDP), sowie Josephine Gauselmann und Michael Roth (SPD) stellen sich den Fragen der Bürger.

Radtour

Am Samstag, 7. Mai, 9.30 Uhr, bietet Guido Possehl, ADFC-Vorstandsmitglied, eine gemütliche Radtour zur Einstimmung ins Stadtradeln an. Die Tour beginnt vor der City Kirche am Alten Markt, führt in den Norden der Stadt und wieder zurück. Die Kilometer zählen bereits fürs Stadtradeln, zu dem Sie hier alle Infos finden.

Erstes Lastenradrennen

Am Samstag, 7. Mai, 11 bis 14 Uhr, findet am Edmund-Erlemann-Platz vor der Citykirche ein Lastenradrennen statt, veranstaltet vom ADFC. Jeder, der teilnehmen möchte, erhält die Möglichkeit, ein Lastenrad des ADFC zu testen, bevor er oder sie die Runde mit Stoppuhr im Einzel-Zeitfahren startet. Die drei Schnellsten gewinnen einen Einkaufsgutschein.

Kinderliederfestival KiliFee

Am Wochenende findet das 20. Kindermusikfestival mit der Musikpreisträgerin Suli Puschban aus Berlin statt. Am Samstag, 7. Mai, 11 Uhr, gibt die Sängerin auf dem Harmonieplatz in Rheydt ein Konzert. Der Eintritt ist frei. Vom 25. bis 27. Juni werden die Konzerte im Rahmen des Kinderliederfestivals fortgesetzt.

Flohmarkt in Rheydt

Zwischen Hauptstraße und Harmonieplatz bieten am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 15 Uhr, Rheydter Bürger unter freiem Himmel ihre Schätze an. Organisiert wird der Flohmarkt vom Team von „Rheydt lebt!“

Lust auf Bogenschießen?

Am Samstag, 7. Mai, 10 bis 14 Uhr, führt der Stadtsportbund Mönchengladbach in den Sport des Bogenschießens ein. Das Angebot ist kostenfrei und wird im Rahmen des Förderprogramms „Bewegt gesund bleiben in NRW“ organisiert. Treffpunkt ist das Vereinshaus des TV Rheindahlen, Max-Reger-Straße 55.

Lust auf Graffiti?

„Tapetenwechsel – Graffiti Jam“ heißt das Straßenfestival von und für die Graffiti Szene, das am Samstag, 7. Mai, 12 bis 22 Uhr, Ecke Landgrafenstraße/ Blumenbergerstraße stattfindet. Während des Festivals wird eine 600 Quadratmeter große Wand von 25 regionalen Graffitikünstlern gestaltet. Ein Rahmenprogramm mit Livemusik, einer Skatesession, einem Sketch-Circle sowie ein Upcycling von Farbdosen begleitet die Aktion. Das Festival ist kostenfrei und wird durch das Quartiersmanagement Gladbach&Westend und von der Stadt Mönchengladbach gefördert.

Und noch ein Fest

Das Westend auf der Alexianerstraße feiert am Samstag, 7. Mai, ab 14.30 Uhr ein großes Eröffnungsfest. Oberbürgermeister Felix Heinrichs eröffnet es, dann folgen Musik, Theater und die Poether Showfanfaren treten auf. Für Familien werden ein Parcours, eine Siebdruck-Aktion, Werkzeug-Herstellung, ein Familienquiz, das Anlegen eines Naschgartens sowie der Aufstieg zum Kirchturm angeboten.

