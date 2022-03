Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Das Museum Abteiberg zeigt zwei Ausstellungen zu Joseph Beuys. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Wochenende steht vor der Tür – Langeweile kommt nicht auf. Hier ein paar Tipps für Karnevalsfreunde, kreative Köpfe und Feministen.

Ins Theater mit der Familie

Man kann gar nicht früh genug anfangen, ins Theater zu gehen. Am Sonntag, 6. März, 11 Uhr, sind alle Menschen ab drei Jahren ins Theater Mönchengladbach auf der Odenkirchener Straße 78 eingeladen. Dort wird das Puppentheaterstück „Die drei Schweinchen und der Wolf“ aufgeführt. Es handelt von zwei Clowns, die versuchen, sich auf ein Märchen zu einigen. Einzige Bedingung: Ein Wolf muss darin vorkommen. Das Stück dauert 50 Minuten, Eintrittskarten ab 7 Euro sind telefonisch unter 02166 6151100 oder per E-Mail unter theaterkasse-mg@theater-kr-mg.de zu erhalten.

Karneval zum Angucken

Die Karnevalstage sind fast spurlos an den meisten Menschen vorübergegangen. Wer sich dennoch oder gerade deshalb ein wenig intensiver mit dem Karneval auseinandersetzen möchte, der hat jeden 1. Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr dazu Gelegenheit im Alten Zeughaus auf der Weiherstraße 2, das mehr als Karnevalsmuseum ist. Hier wird nicht nur Karnevals-, sondern auch Stadtgeschichte erzählt.

Freier Eintritt im Museum Abteiberg

Es ist der 1. Sonntag im Monat im Museum Abteiberg. Das bedeutet: freier Eintritt und viele Aktionen. Das Museum ist an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr werden Führungen zu ausgewählten Kunstwerken angeboten. Um 16.30 Uhr findet außerdem ein Kunstgespräch zu den Wunschthemen der Besucher statt. Die Malklasse ist von 11 bis 16 Uhr für Kinder und Jugendliche von 5 bis 12 Jahren geöffnet. Für sie gibt es um 13.30 Uhr eine Extraführung unter dem Motto „Kunst zum Staunen“. Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch 02161 252637 oder per Mail an kasse@museum-abteiberg.de.

Renntag auf der Trabrennbahn

Auf der ältesten Trabrennbahn Deutschlands ist immer noch was los. Bis Ende des Jahres ist der Pachtvertrag mit dem Betreiberverein verlängert worden. Der nächste Renntag findet am Samstag, 5. März, statt. Ab 13 Uhr starten die Pferde. Nach dem Unglück am vergangenen Renntag, bei dem ein Pferd nach einem Unfall noch vor Ort eingeschläfert werden musste, sind die Veranstalter nach eigenen Angaben entschlossen, den nächsten Renntag zu einem besonderen Ereignis werden zu lassen. Die Trabrennbahn „An der Niersbrücke“ ist unter der Adresse Am Flughafen 5 zu finden.

Digitales Zeichnen lernen

Mit dem iPad können junge Erwachsene über 20 Jahre an drei Samstagen in der Pop-up-Bibliothek im Vituscenter das Zeichnen erlernen. Am Ende steht ein schönes, druckbares Ergebnis. Die Stadtbibliothek stellt iPads, Apple Pencils und die App „Procreate“ zur Verfügung. Geleitet wird der Workshop von der Mangazeichnerin Alexandra Völker. Der Workshop beginnt am Samstag, 5 März, 10 bis 14 Uhr. Die nächsten Termine sind am 19. März und am 2. April. Anmeldungen erfolgen über makerspace@moenchengladbach.de oder telefonisch unter 02161 256345.

Internationaler Frauentag in Mönchengladbach