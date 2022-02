Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Die Skulpturenmeile führt auch durch die Gladbacher City. (Archivfoto) Foto: Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Ein bewölkter Samstag und ein regnerischer Sonntag stehen bevor. Wir geben Tipps, was Sie am Wochenende in der Stadt unternehmen können – bei gutem wie bei schlechtem Wetter.

Für Kinder

Kultur für die Jüngsten bietet das interaktive Theaterstück „Kartong“ von „Die Fabulanten“ (Nadja Bükow und Carsten Jensen). Die Requisiten bestehen ausschließlich aus Pappe und Karton, wodurch der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Das Stück wird am Samstag ab 15 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum „Jukomm“ im „Step“ (Stepgesstraße 20) aufgeführt und dauert etwa 35 Minuten. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Telefon: 02161 14617.

Für Jecken

Auf den Straßen- und Sitzungskarneval müssen die Jecken dieses Jahr verzichten. Grund genug, um mal in die karnevalistische Geschichte der Stadt reinzuschnuppern. Dafür lohnt sich ein Besuch im Karnevalsmuseum im Alten Zeughaus, Weiherstraße 2. Das Museum ist am Sonntag von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Von Kostümen bis Festheften gibt‘s Einblicke in die närrische Vergangenheit. Eintritt 2 Euro.

Für Kunstfans

Kostenfrei kann an diesem Sonntag – dem ersten des Monats –, von 11 bis 18 Uhr das Museum Abteiberg (Abteistraße 27) besucht werden. Im Mittelpunkt stehen bis zum 13. Februar die filmbasierten Werke von Andrea Büttner, Jamie Crewe, Beatrice Gibson, Onyeka Igwe, Lin + Lam sowie Rachel O’Reilly. Die Filme zeichnen sich durch eine Vielfalt an medialen Ansätzen und künstlerischen Praktiken aus. Ferner werden aktuell Werke von Jan Bonny und Alex Wissel, Joanne Greenbaum, Rebecca Horn, Mike Kelley, Anne-Mie van Kerckhoven und Ulrike Nattermüller ausgestellt. Für Fünf- bis Zwölfjährige ist zudem, die Malklasse geöffnet. Es gilt die 2G-Regel.

Für Familien

Bei winterlichen Temperaturen und regnerischem Wetter empfiehlt sich für Familien aber auch ein Ausflug in Bero’s Kinderwelt (Broichmühlenweg 40-44). Der Indoor-Spielplatz bietet Attraktionen wie eine Kletteranlage, Rutschen, Tischtennis, Softschusskanonen und Trampoline. Der Spielplatz hat an Wochenend-Tagen jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Infos (auch zu den Preisen) unter www.bero-kinderwelt.de.

Für Flohmarktfreunde

Wer gerne Shoppen und Stöbern geht, ist an diesem Wochenende mit dem Mädelsflohmarkt „Mädchen Klamotte“ gut bedient. Mit seinen Ständen gastiert der Markt am Sonntag in der Kaiser-Friedrich-Halle (Hohenzollernstraße 15). Von 11 bis 16.30 Uhr werden dort Vintage-Teile, Second-Hand-Klamotten, Designer-Kram und noch vieles mehr angeboten. Der Eintritt beträgt für alle Besucher ab zwölf Jahren 3,50 Euro.

Es gilt die 2G-Regel.

