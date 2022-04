Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

In Mönchengladbach ist am Wochenende wieder viel los. (Symbolbild) Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Der nahende Mai lockt ins Freie. Aber auch drinnen gibt es Spannendes zu entdecken. Hier einige Tipps für das Wochenende in der Vitusstadt.

Trödelmärkte

Maarkram Nach coronabedingter Pause kann der „Maarkram“ genannte Trödelmarkt auf dem Maarplatz am Sonntag, 1. Mai, 11 bis 16 Uhr, wieder stattfinden. Organisiert wird der Markt durch die Bürgerinitiative Geneicken (BIG). Großmutters oder der eigene Kram, kleine Schätzchen und Raritäten aus dem Keller oder dem Speicher – all das wird angeboten. Neuware und gewerbliche Händler sind tabu.

Eicken Auch in Eicken wird getrödelt. Am Sonntag, 1. Mai, 10 bis 17 Uhr, verwandelt sich Eickens Fußgängerzone vom Eickener Markt bis zur Goethestraße wieder in einen Trödelmarkt. Und von dort geht es weiter zur Alten Tanke in Eicken, Sittardstraße/Ecke Kaiserstraße. Von 11 bis 15 Uhr heißt es auch dort: Es darf gewühlt werden in Schätzen aus Kellern, Dachböden und Schränken der anderen.

Spendenaktion mit Musik

Unter dem Motto Hurra, hurra, der Lenz ist da!“ findet am Samstag, 30. April, von 15 bis 22 Uhr, eine Frühjahrspendenaktion bei Joerißen Grabmale auf der Preyerstraße 90 in Pongs statt. Der Multiinstrumentalist Stefan Thielen wird von 17 bis 19 Uhr, die Musiker der Mönchengladbacher Band „AMB“ werden von 20 bis 22 Uhr spielen. Es werden außerdem Dekorationsartikel für den Garten sowie Gemüse von Lenßenhof angeboten. Eine Kinderaktion rundet die Veranstaltung ab. Der Erlös geht an die Hilfsorganisation „Aktion Medeor“. Der Eintritt ist frei.

Welttag des Buches nachholen

Die Bücherkirche holt den Welttag des Buches nach. Am Samstag, 30. April, 11 bis 15 Uhr, sind die Bücherkirche auf dem Stapper Weg 333 und das Gemeindezentrum Vorsthaus gleich nebenan geöffnet. In der Kirche darf gestöbert, im Vorsthaus dem Kuchen zugesprochen werden.

Karneval im Frühling

Am Sonntag, 1. Mai, öffnet das Karnevalsmuseum in der Mönchengladbacher Altstadt von 11 bis 14 Uhr wieder seine Pforten. Alles über die fünfte Jahreszeit, aber auch über die Stadtgeschichte Mönchengladbachs ist dort zu erfahren. Der Eintritt beträgt 2 Euro, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Secondhand-Sonderverkauf

Am Samstag, 30. April, 10 bis 12 Uhr, lädt der Zonta Club zu einem Sonderverkauf hochwertiger Kleidung aus zweiter Hand ein. Mit dem Erlös unterstützt Zonta zahlreiche Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Mönchengladbach. Der Verkauf findet im Menge-Haus, Eingang Fliethstraße, statt.

Stadtführung zur Kunst im öffentlichen Raum

Nach zwei Stunden und zurückgelegten 3,5 Kilometern kennen Sie sie alle: die mehr als 30 alten und neuen Skulpturen in Mönchengladbachs Innenstadt rund um das Museum, den Hans-Jonas-Park und in der Altstadt. Tickets gibt es unter https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=183794&style=meinmg.

Für Maitänzer

Im The Pogs-Irish Pub, Bahnhofstraße 31, wird in den Mai getanzt! Am Samstag, 30. April, ab 21 Uhr, kann zur Musik der Kaarster Cover-Band „One Black Shirt“ das Tanzbein geschwungen werden. Weitere Partys und Konzerte zu „Tanz in den Mai“ in Mönchengladbach finden Sie hier.

Lust auf Grün?

Interesse an einem grünen Dach oder einer grünen Fassade? Ideen dazu liefert eine Präsentation des Deutschen Architekturmuseums, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach im Skulpturengarten Mönchengladbach hinter dem Museum Abteiberg, Abteistraße 27, zu sehen ist. Unter dem Motto „Einfach grün“ wird am Samstag, 30. April und am Sonntag, 1. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr, anhand von Informationstafeln und praktischen Beispielen gezeigt, wie eine Stadt grüner werden kann. Der Eintritt ist frei.

Noch mehr Lust auf Grün?