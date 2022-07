Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Fassanstich beim Brunnenfest in Neuwerk ist um 11 Uhr. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Endlich wieder feiern auf dem „Fest am See“ und sportliche Betätigung und tanzen im Freien: Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Fest am See

Das ganze Wochenende lang darf gefeiert werden. Zum 45. Mal findet am Samstag, 30. Juli, 14 bis 23 Uhr, und Sonntag, 31. Juli, 11 bis 18 Uhr, das „Fest am See“ im Schlosspark Wickrath statt. Veranstalter sind die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) und der Heimat- und Verkehrsverein Wickrath. Ein Kreativmarkt ist in diesem Jahr neu dabei. Außerdem zeigt der Kettensägenkünstler Andrej Löchel seine Fähigkeiten: Er verwandelt Holzstämme mithilfe seiner Kettensäge in Eulen, Pferde oder Büffel. Live-Musik gehört natürlich ebenso dazu wie ein Spielbereich für Kinder und Forscheraufgaben bei den „Minigärtnern“.

Oldtimer Fly & Drive im Hugo Junkers Hangar

Am Sonntag, 31. Juli, sind von 11 bis 17 Uhr auf dem Flughafen, Flughafenstraße 95, historische Fahrzeuge zu Lande und in der Luft zu bestaunen. Mindestens acht historische Flugzeuge werden eigens für diesen Anlass einfliegen. Auch historische Landmaschinen, Feuerwehrautos, Lastkraftwagen, Fahrräder, Motorroller, Personenwagen werden erwartet. Außerdem besteht die Möglichkeit, die legendäre »Tante JU« (JU52) von innen zu besichtigen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Trabrennen

Gleich nebenan sind schnelle Pferde zu bestaunen. Auf der Trabrennbahn, Am Flughafen 5, findet am Sonntag, 31. Juli, wieder ein Renntag statt. Der erste Start ist für 13 Uhr vorgesehen.

Musik auf dem Wochenmarkt in Rheydt

Das Duo „Chey“ peppt den Wochenendeinkauf auf dem Markt auf. Zuhören ist möglich in der Zeit von 11 bis 13 Uhr.

Für Sportliche: Boule im Park

Auch am Samstag, 30. Juli, 10 bis 12 Uhr, lädt der DJK Sportfreunde 08 Rheydt alle Menschen ab 16 Jahren zum Spiel mit den Kugeln ins Grenzlandstadion, Seminarstraße 20 (hinter der Tribüne) ein. Wer jünger als 16 ist, sollte in Begleitung von Erwachsenen kommen. Das Angebot ist kostenfrei.

Für sportliche Kinder

von 5 bis 13 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bietet der Verein Yamabushi am Samstag, 30. Juli, von 11.15 bis 12.30 Uhr, ein kostenloses Bewegungs- und Koordinationstraining mit Ninjutsu-Elementen an. Treffpunkt ist die Grünfläche zwischen der Rheydter Hauptkirche und dem Rathaus.

Tanzen im Freien

Der Tanzclub Glad Badges bietet Square Dance für alle an. Am Samstag, 30. Juli, 14 bis 15 Uhr, können alle Interessierten auf den Schillerplatz in Mönchengladbach-Eicken kommen und mitmachen. Das Angebot ist kostenfrei.

Für Läufer

Am Samstag, 30. Juli, von 9 bis 13 Uhr heißt es Nordic Walking Soft. Im Rahmen des Aktionstages Nordic Walking bietet der Stadtsportbund Mönchengladbach eine kostenfreie Einführung in das Laufen mit den Stöcken an. Der Treffpunkt ist am Sportplatz Wickrathhahn, Auf der Bült 60. Sportschuhe und Sportbekleidung sowie ein Rucksack sind obligatorisch. Der Veranstalter sorgt für Snacks und Getränke. Anmeldung unter Kerstin.Schultz@mg-sport.de.

Brunnenfest

Zum 54. Mal findet am Sonntag, 31. Juli, von 11 bis 13 Uhr das Brunnenfest auf dem Peter-Schumacher-Platz statt. Ein Fest, auf dem die Besucher zusammentreffen, trinken, essen und sich unterhalten können. Von 13 bis 18 Uhr folgt das Sommerfest rund um das Priorhaus. Neben der Verköstigung findet ein Museumsbesuch statt. Auch die Salvatorianerinnen öffnen ihr Kloster für eine Besichtigung.

Eine Idee für die letzten Ferientage