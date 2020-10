Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Eindrücke vom Herbstfestival an Schloss Rheydt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Herbstfestival, Hundemesse, Altstadtflohmarkt – auch bei durchwachsenem Wetter gibt es in Mönchengladbach viel zu erleben. Wir haben die passenden Tipps.

Das Wochenende bringt neben den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auch einige Veranstaltungen zurück.

Für Herbstfestival-Genießer Beim Schmieden am offenen Feuer steht Mark Proust im Zentrum eines kleinen Kreisverkehrs: Der geschwungene kleine Weg um das mit seiner Kunst bestückte Terrain auf dem Wall des Schlossgeländes ist Teil einer gezielten Wegführung ohne Gegenverkehr. Sie ist eine Komponente des Hygieneschutzkonzepts beim Herbstfestival unter Corona-Bedingungen.

Die verfügbare Fläche ist dank der erstmals miteinbezogenen und über einen zusätzlichen Eingang erreichbaren Ritterwiese größer als in den Vorjahren. Der Platzgewinn erlaubt ein auf Abstand ausgebreitetes Angebot von 130 Ausstellern, deren Stände immer nur eine Seite der Wege flankieren. An den Eingängen und über das Gelände verteilt werden die Personenzahlen kontrolliert, um die erlaubte Obergrenze von 1.645 Menschen auf dem Gelände nicht zu überschreiten. Das im personalintensiven Einsatz umgesetzte Konzept soll ein Sicherheitsgefühl bieten, ohne die Entdeckungslust zu schmälern.

„Wir sind ein Spezialmarkt, bei dem man wie in der Stadt schauen und einkaufen kann. Es gilt Maskenpflicht. Die Menschen hungern nach Normalität“, sagt Lydia Müller, mit Ehemann Reno Veranstalterin des Herbstfestivals Schloss Rheydt. An den Ständen sind vertraute Gesichter aus den Vorjahren zu sehen wie auch einige neue Anbieter, die von einer Warteliste nachgerückt sind, nachdem die Corona-Krise manchen Vorgänger in die Knie gezwungen hat. Das angebotene Spektrum bietet große Vielfalt mit schönen und nützlichen, witzigen und stylischen Dingen. Entlang der vorgegebenen und eigens gelegten Holzwege auf der Ritterwiese reihen sich Pflanzen, Schmuck, Kleidung und Whirlpool. Ein großzügig angelegter Biergarten lädt zum Verweilen ein. Zwei weitere Biergärten auf dem Schlossgelände locken mit herzhaften und süßen Speisen.

Samstag und Sonntag geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Ticket 10 Euro. Es empfiehlt sich eine Online-Bestellung.

Für Hundebesitzer Leckerlis, Modisches, Hundecasting – bei der Hundemesse kommen Herrchen, Frauchen und ihre Vierbeiner voll auf ihre Kosten. Die Messe gastiert am Sonntag zum zweiten Mal im Kunstwerk an der Wickrathberger Straße 18b. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren 60 Aussteller und Akteure alles was das Hunde(halter)herz begehrt. Besucherhunde können zudem an der „großen Hundecasting Show“ oder an dem Fotowettbewerb „Papagraf“ teilnehmen.

Der Eintritt beträgt 7 Euro, Kinder bis zwölf Jahre und Hunde mit gültigem Impfpass können die Messe kostenlos besuchen. Bitte beachten Sie die bekannten Hygienevorschriften.

Für Marktgeher Der Altstadtflohmarkt musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, jetzt findet er zum achten Mal auf der Waldhausener Straße statt. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher dort am Sonntag alte Schätze von ausrangiertem Hausrat bis zum feinsten Vinyl zu finden, denn auf diesem Flohmarkt gibt es keine Neuware. Die Abstände zwischen den Ständen sind größer, für alle Teilnehmer und Besucher gilt die Maskenpflicht. Der Flohmarkt zieht sich bis in die umliegenden Straßen (Gasthaus- und Ludwigstraße).

Auf dem Eickener Marktplatz wird am Wochenende der Eickener Kunst- und Handwerkermarkt auf gebaut (Eickener Straße 156). Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, haben Besucher dort die Möglichkeit, verschiedenste Kunst- und Handwerk-Kreationen zu kaufen.

Für Knobler Wer etwas mit der Familie oder Freunden unternehmen möchte, kann sich in einen der Escape-Rooms von Exitzone wagen. Im Mönchengladbacher Koenigskarree, an der Korschenbroicher Straße 172, können Wagemutige im Escape-Room ihr Geschick und Denkvermögen testen. Exitzone bietet auch ein Mehrraumkonzept an, man könnte also in bis zu drei verschiedenen Welten knobeln. Zur Auswahl stehen eine Zauberschule, ein Dorf in der Welt der Halblinge oder eine verlassene Irrenanstalt (ab 16 Jahren). Exitzone setzt hierbei gezielt auf modernste Technik wie RFID (eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme), um den Besuchern noch mehr Nervenkitzel und Rätselspaß zu vermitteln. Preise und Buchungsmöglichkeiten sind online unter exitzone.de zu finden.

Für Kunstfans Kostenfrei kann an diesem Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, das Museum Abteiberg an der Abteistraße 27 besucht werden. Im Mittelpunkt stehen die Sonderausstellungen „grief and hope“ von Andrea Bowers und „Kunst Natur Politik“ von Hans Haacke. Für Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Spielen und Quiz.

Für Musik-Freunde In der Barockkirche Wickrathberg (Berger Dorfstraße 53) ist am Sonntag um 16 und 18 Uhr das Niederrhein-Musikfestival zu Gast. „Impressionen aus Bella Italia!“ ist das Programm des Harfenisten Andreas Mildner überschrieben, das vom Italienischen Konzert von Johann Sebastian Bach über Luciano Berios „Sequenza II per arpa solo“ und Giovanni Battista Viotti bis hin zu „Introduction and variations“ auf Themen aus Bellinis „Norma“ von Elias Parish-Alvars einiges umfasst.