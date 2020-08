Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

„Celebrations - Die Circusshow für die ganze Familie“ findet am Wochenende im Sparkassenpark statt. Foto: Dmytro Turkeiev

Mönchengladbach Zirkus, Stadttour, Musik: In Mönchengladbach ist am Wochenende wieder allerhand zu unternehmen. Wir haben die passenden Tipps für Sie.

Das letzte meteorologische Sommer-Wochenende bringt milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter. In Mönchengladbach kann trotzdem einiges erlebt werden.



Für Zirkus-Fans Das BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit an der Bismarckstraße 99 lädt am Sonntagnachmittag zum „Circus Sunday“ ein. Um 15 und 17 Uhr wird der Garten zur Zirkusmanege mit allerlei Artisten und Straßenkünstlern. Unter anderem laden Kira und Anders aus Köln und Dänemark als Mr. und Mrs. Twistly in ihrem mitgebrachten Wohnzimmer zum Tee, üben Tanzschritte und präsentieren akrobatischen Figuren am sechs Meter hohen chinesischen Mast. Die Hulahoop-Artistin Angie Mack aus Bristol präsentiert zudem „Stunts mit komischer Unterhaltung und hochgradiger Körperkunst“. Die Band „Side Show“ sorgt mit Country-Trash für die musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldungen sind möglich unter 02161 181300.

Zur selben Zeit findet im Sparkassen Park (Am Hockeypark 1) um 15 Uhr mit „Celebrations - Die Circusshow für die ganze Familie“ eine weitere Zirkusveranstaltung statt. Die familiengerechte Live-Show bietet Jonglagen, Strapaten-Akrobatinnen wie Julia Galenchyk, das Duo Kira mit Hand-auf-Hand-Akrobatik, internationale Stunt-Driver in der Motorradkugel und Luftartistik vom Circus Festival aus Monte Carlo. Pro Person kostet die Karte 31 Euro, Tickets sind unter sparkassenpark.de zu erwerben. Es werden keine Einzelkarten verkauft.

Für Oldtimer-Fans Historisch wird es an diesem Wochenende nach coronabedingter Pause wieder beim „Oldtimer Fly- & Drive In“ zugehen. Am Sonntag haben Oldtimer-Besitzer von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, ihre Oldtimer, vom Pkw, Motorrad, Fahrrad bis hin zum Lkw oder Traktor, am Hugo Junkers Hangar (Flughafenstraße 95) auszustellen. Zu beachten ist hierbei, dass nur Fahrzeuge zugelassen werden, die nachweislich älter als 30 Jahre sind. Oldtimer-Fans, die keine Fahrzeuge ausstellen, sind natürlich auch willkommen. Die legendäre „Tante Ju“ wird ebenfalls vor Ort ausgestellt, weitere historische Flugzeuge gibt es voraussichtlich wieder im September. Die geltenden Hygienevorschriften sind zu beachten, ab 12 Jahren beträgt der Eintritt einen Euro.



Für Kulturfans Das BIS-Zentrum an der Bismarckstraße 99 lädt am Samstagabend zum „Busch Abend“ ein. Susa Weber und Christian Breitbach präsentieren die großen Klassiker und die weniger bekannten Werke von Wilhelm Busch. Unterstützt werden sie von Wolfgang Weber am Klavier. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro. Karten können unter bis-zentrum.de erworben werden.

Ebenfalls am Samstagabend wird es im Theater Mönchengladbach an der Odenkirchener Straße 78 eine szenische Lesung mit dem Titel „Goodbye to Berlin“ geben. Darin werden Kurzgeschichten von Christopher Isherwood vorgetragen. Zudem werden Songs aus dem Musical „Cabaret“ von John Kander und Fred Ebb gespielt. Karten sind ab 26 Euro unter theater-kr-mg.de zu erwerben.

Für Geschichtsinteressierte Die nächste Stadttour steht ebenfalls an. Am Samstag kann man Mönchengladbach mit dem Bus entdecken. Auf der knapp zweieinhalb stündigen Tour wird den Teilnehmern die Stadtgeschichte näher gebracht.