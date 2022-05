Veranstaltungen in Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Das ist am Wochenende in der Stadt los

Mönchengladbach Vom Schützenfest über einen Waldspaziergang oder Flughafenbesuch bis zur Drag Show – in Gladbach passiert wieder viel Spannendes. Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Oldtimer Fly&Drive In

Am Sonntag, 29. Mai, 11 bis 17 Uhr wird die Flugsaison eröffnet. Auf dem Mönchengladbacher Flughafen heißt es dann „Oldtimer Fly&Drive In“: Historische Flugzeuge, unter anderem eine JU 52, sind in der Luft und am Boden zu erleben. Auch Rundflüge sind auf der Flughafenstraße 31 möglich. Ebenso werden wieder eine Vielzahl historischer Fahrzeuge, also PKW, LKW, Landmaschinen, Motorräder, Roller und Fahrräder älter als 30 Jahre, zu sehen sein. Die Ein- und Ausfahrt der Oldtimer findet wie gewohnt über die Flughafenstraße und das Rolltor des Hangars statt. Bekanntermaßen ist die Aufstellfläche auf dem Rollfeld begrenzt. Es gilt die Devise „wenn voll ist, ist voll“ – dann gilt es zu warten, bis wieder ein Fahrzeug ausfährt und nachgerückt werden kann. Für den derzeit erhöhte Aufwand bittet der Veranstalter am Eingang jeden Besucher ab 12 Jahren um die Entrichtung des „Oldtimer-Talers“ (1 Euro).