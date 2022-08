Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Wie schon im Jahr 2013 soll während des Kaiserrummels eine 350 Meter Lange Kaffeetafel auf der Kaiserstraße entstehen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Eine 350 Meter lange Kaffeetafel mitten in der Stadt, ein Trödelmarkt in Eicken oder ein Rockfestival in einer Gaststätte – da ist für jeden was dabei. Hier finden Sie einen Überblick für die kommenden Tage.

Rock in Rheydt

Zum traditionellen Bürger- und Polizeifest lädt die Gewerkschaft der Polizei Mönchengladbach am Samstag, 27. August, 20 Uhr, in die Gaststätte Turnerheim Rheydt, Nordstraße 133, ein. Gefeiert wird mit den Musikern von „Hard Days Night“, die die Songs der Beatles covern. Karten zu 12 Euro gibt es an der Abendkasse.

Kaiserrummel

Das Gründerzeitviertel feiert sich kaiserlich: Am Samstag, 27. August, 17 Uhr, heißt es mit „Kaiser-Kribbeln“ Vorfreude auf dem Schillerplatz genießen, um 19 Uhr spielen die Niederrheinischen Sinfoniker Klassisches. Dabei werden sie von der Mönchengladbacher Sängerin Stefanie Kunschke begleitet. Am Sonntag, 28. August, startet das Fest um 10 Uhr mit einem Trödelmarkt und dem Spielmobil, um 15 Uhr gibt es einen großen Kaffeeklatsch. Dabei werden die Gäste vom Groove-Chor und dem Kaiser-Ballett unterhalten.

Sonntagsgeschichten in der Bibliothek

Am Sonntag, 28. August, 15 Uhr, ist Zeit zum Zuhören. In der Stadtteilbibliothek, Am Neumarkt 8, entführt die Lesepatin Mechtild Poswa-Scholzen Zuhörer ab vier Jahren in die Welt der Bücher. Der Eintritt ist frei.

Maarfest

Die Bürgerinitiative Geneicken feiert am Sonntag, 28. August, von 11 bis 18 Uhr, mit einem Bühnenprogramm mit Livemusik der Groove Big Band und dem Gitarristen und Sänger Udo Hodenius auf dem Maarplatz, Geneickenerstraße. Im Angebot sind Gegrilltes und Gebackenes, Cocktails, eine Tombola und Angebote für Kinder.

Wandern in der Eifel

Am Sonntag, 28. August, lädt der Deutsche Alpenverein Sektion Bergfreunde Rheydt zu einer Wanderung in der Eifel ein. Nahe Schevenhütte werden 16 Kilometer gelaufen. Die Tour dauert etwa fünf Stunden, Steigungen sind der Landschaft geschuldet. Wanderwillige treffen sich um 9 Uhr am Parkplatz Post in Rheydt. Die Leitung hat Irene Buck, sie ist telefonisch unter 0163 5811686 zu erreichen. Eine ausreichende Rucksackverpflegung wird empfohlen, eine Einkehr ist am Ende der Wanderung eingeplant.

Nach den Sternen greifen

In der Dauerausstellung „Stars of the Galaxy“ im alten Kaiserbad am Berliner Platz 10 ist das möglich. Lebensgroße Filmfiguren, Laserschwerter, das Legomodell eines Sternenzerstörers und vieles mehr ist in der Ausstellung zu sehen. Mit Hilfe der kostenlosen App Snoopstar werden Roboter, Figuren und Raumschiffe zum Leben erweckt. Das Museum ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Familienticket für Eltern und bis zu 4 Kindern kostet 30 Euro, Kinder von drei bis 15 Jahre zahlen 9 Euro, Erwachsene 12 Euro.

Ins Kino gehen

Das Kino im Haus Zoar zeigt am Samstag, 27. August sowie am Sonntag, 28. August, jeweils um 17.30 und 20.15 Uhr die Verfilmung des Buches „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens. Die berührende Geschichte des Mädchens Kya, das allein in den Sümpfen von North Carolina aufwächst, wartet mit eindrucksvollen Naturbildern auf. Tickets unter www.hauszoar.de.

Feiern mit den Schützen

Der Bürgerschützenverein St. Hermann-Josef Speick e.V. begeht seinen 40. Geburtstag. Die große Königsparade findet am Sonntag, 28. August, nach dem Gottesdienst um 10.15 Uhr auf der Karstraße statt. Die Bruderschaften St. Vitus-Martinus und der Bürgerschützenverein St. Franziskus Untereicken tun sich zusammen zur Eickener Prunk- und Bäukirmes. Am Samstag, 27. August, beginnt nach dem Mairichten um 19.10 Uhr der Bürgerball. Am Sonntag, 28. August, 10.45 Uhr, findet auf der Eickener Straße die große Parade der beiden Bruderschaften statt. Und am Montag, 29. August, 15 Uhr, wird der Klompenball mit der Wahl der Bäukönigin gefeiert.

Trödeln in Eicken